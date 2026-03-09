健康網》「小黃小琥」藍薰心肌梗塞猝逝 遠離心血管危機快養成6大習慣

素有「小黃小琥」之稱的藍薰因心梗驟逝，美國醫學遺傳學會（ACMG）的建議，偵測的基因與遺傳性心血管疾病、家族性高膽固醇血症等多種疾病相關性高，且科學證據充足，可做為日後醫師診斷的參考。（取自藍薰IG）

〔健康頻道／綜合報導〕49歲歌手藍薰驚傳因心肌梗塞辭世，因她的歌聲與打扮頗有黃小琥的味道，而有「小黃小琥」之稱。訊聯生物科技表示，像「心肌梗塞」這樣的心血管疾病，並非難以預測，除了調整飲食、生活習慣、定期健檢等生活或醫療管理，來降低病症發生機率，避免憾事發生，還可以進行成人健檢基因篩檢，達到預防的目的。

藍薰上過《超級紅人榜》、《綜藝大熱門》，也在餐廳駐唱，嗓音特別，受到秀場、大型活動歡迎與邀約，她驟逝的消息傳出，藝人不捨。據了解，她倒下後在病榻上躺了2個月，還是沒有辦法搶救回來。

根據訊聯基因數位衛教資料，引述美國醫學遺傳學會（ACMG）的建議，為年滿18歲的成年人、沒有定期健康檢查習慣，或是想關心家人健康者量身訂做的基因檢測。其偵測的基因與遺傳性心血管疾病、家族性高膽固醇血症等多種疾病相關性高，且科學證據充足，可做為日後醫師診斷的參考。

心肌梗塞往往不是一夕之間發生，而是長期生活習慣累積所造成的結果。美國心臟學會（AHA）在近年提出「Life’s Essential 8」健康概念，強調透過日常生活管理，就能大幅降低心血管疾病風險。以下6大生活習慣：

●建立以原型食物為主的健康飲食：

飲食型態是影響心血管健康的基石。建議日常飲食以原型食物為主，例如蔬菜、水果、全穀類、豆類、堅果及優質蛋白質來源。

可參考地中海飲食或以蔬食為主的均衡飲食方式，減少紅肉、精製糖類與高度加工食品的攝取，同時避免反式脂肪與部分氫化油脂。

此外，控制鹽分攝取有助於穩定血壓，對預防心肌梗塞具有關鍵作用。

●規律而適量的運動習慣：

運動不在於激烈，而在於規律與持續。每週建議累積至少150分鐘中等強度有氧運動，如快走、游泳、騎自行車等。

同時可搭配每週2次肌力訓練，幫助提升基礎代謝、降低內臟脂肪比例。對於久坐族群，記得每隔一小時起身活動幾分鐘，也能有效減少心血管負擔。

●維持健康體重與腰圍：

過重與肥胖會增加心臟負擔，建議將 BMI 控制在 18.5～24 之間。體重管理的核心原則是「攝取與消耗平衡」，學會掌握飲食份量，並搭配足夠活動量。

若減重過程困難，切勿嘗試來路不明的偏方，應諮詢醫師或專業營養人員，才能安全又有效。

●徹底戒菸，遠離菸害：

不論是傳統香菸、電子煙，甚至二手菸與三手菸，都會明顯增加心肌梗塞與中風風險。

單靠意志力戒菸成功率偏低，建議善用政府提供的戒菸門診與藥物輔助資源，讓戒菸過程更順利，也更有成功機會。

●確保充足且高品質的睡眠：

長期睡眠不足（少於6小時）或作息紊亂，會提高高血壓、糖尿病及心血管疾病的發生率。

維持固定作息、避免熬夜，不僅能保護心臟，也有助於情緒穩定、免疫力與專注力的提升。

●積極管理「三高」風險：

高血壓、高血糖與高血脂，是引發心肌梗塞的三大關鍵危險因子。即使已養成良好生活習慣，仍應定期健康檢查。

若數值無法透過生活調整改善，務必與醫師討論是否需要藥物治療，及早介入能有效降低長期風險。

預防心肌梗塞，關鍵不在單一方法，而是長期穩定的生活習慣累積。從飲食、運動、睡眠到三高控制，每一步都在為心臟健康加分。

