健康網》47歲大研生醫張家銘夢中猝逝 醫示警：7種人最容易「睡著就走了」

47歲大研生醫董事長張家銘驚傳睡夢中猝逝，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，睡眠中無預警的猝死，有7類人要小心。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕47歲大研生醫董事長張家銘驚傳睡夢中猝逝，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，睡眠中無預警的猝死，或俗稱「睡眠的猝死」它不是都市傳說，也不是命太薄。它是一連串身體微弱到，你幾乎察覺不到的警訊，累積到臨界點後，在夜裡悄悄關掉開關。

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」曾發文分享，人睡著反而更危險，因為睡眠，是人體進入「最低防禦模式」的時刻。會心跳變慢、血壓下降、自主神經切換到副交感、呼吸反射下降（對缺氧反應變遲鈍）。

請繼續往下閱讀...

據了解，張家銘在出差中於睡眠中猝逝，就算身體緊急不適，想要呼救恐來不及。黃軒曾引述研究指出，許多致命事件的時間點在清晨深夜12點到清晨6點之間。這時包括心律不整、急性心臟事件、夜間呼吸中止等。

綜合期刊分析分析1980-2003年數據，顯示突發性心臟死亡，在午夜12點到早上6點間的比例明顯上升，約佔所有猝死的12-19%。很多人說，「他睡著、睡著就走了！」黃軒指出，這些人，容易在睡夢中猝死，最常被忽略的高危險族群：

1.40-70歲男性。

2.飽受壓力的上班族。

3.長期打呼、白天嗜睡的人。

4.高血壓控制不良。

5.心臟肥厚、心肌病家族史。

6.睡前喝酒（加重呼吸中止）。

7.冬天睡在過冷房間的人。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法