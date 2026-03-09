自由電子報
健康 > 名人健康事

大研生醫張家銘猝逝》創業壓力大、三高找上門！ 醫揭預防猝死3大關鍵

2026/03/09 18:47

大研生醫張家銘猝逝》創業壓力大、三高找上門！ 醫揭預防猝死3大關鍵

47歲大研生醫董事長張家銘不幸於睡夢中猝逝，員榮醫院社區醫學部主任暨減重門診醫師余宜叡指出，要定期檢視自己的三高數值，才能減少猝死危機。（記者楊雅民攝）

〔健康頻道／綜合報導〕大研生醫的47歲董事長張家銘是創辦推手之一，卻不幸於出差時在睡夢中猝逝。不過，他生前曾表示，創業中免不了應酬不斷，幾個創業夥伴早有三高危機。員榮醫院社區醫學部主任暨減重門診醫師余宜叡指出，要定期檢視自己的三高數值，才能減少猝死危機。

政大經濟系畢業的張家銘曾說，創業過程有如洗三溫暖，闖過一關又一關，他在23歲與師大附中的高中同學，湊了100萬元開始走向創業之路，但24年的創業過程，身體確實吃不消，他每次在公司生日會上，一定有「身體健康」這4個字。未料，此番出差卻成了他的不歸路。

余宜叡表示，平日生活需遵守3件事，以防氣溫驟變、睡眠不足或免疫系統不佳等情況下，發生猝逝：

●三高按時用藥不停藥：若有「三高」須按時用藥且不停藥，血糖、血脂或血壓達到用藥標準，請務必遵從醫囑，按時用藥，切勿嫌麻煩或因無症狀不適，而自行減藥、停藥或不回門診。

●三高處置與追蹤：血糖、血脂或血壓偏高，雖然未達用藥標準，也都要調整後續生活型態與追蹤數值，唯有定期量測，才能得知三高數值是否在標準值內。千萬不要因為沒有任何不適而對數值偏高掉以輕心，覺得沒有關係，置之不理。根據研究，血糖、血脂或血壓長期偏高，就會增加心血管疾病發生的機率，提高猝死的發生風險。

●天冷身體要保暖：天氣寒冷時，請穿著足夠保暖的衣服，避免身體失溫，血液流通性變差，進而提高心血管疾病的機率，建議可採洋蔥式穿衣法，外出著多件衣物來保暖，室內則脫下衣物至身體覺得舒服的溫度。

