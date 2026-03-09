自由電子報
健康 > 杏林動態

北醫大管理學院接軌國際─雙聯三大名校商學院

2026/03/09 20:55

台北醫學大學管理學院台北醫學大學管理學院農曆年後與約翰霍普金斯大學（JHU）凱瑞商學院簽訂雙聯協定。（取自北醫大官網）

〔健康頻道／綜合報導〕台北醫學大學管理學院農曆年後與約翰霍普金斯大學（JHU）凱瑞商學院簽訂雙聯協定。此舉讓北醫大成為國內唯一同時與三所世界百大頂尖大學商學院—包括伊利諾大學香檳分校（UIUC）、加州大學爾灣分校（UC Irvine）及約翰霍普金斯大學，簽訂雙聯協定的管理學院，畢業後可以用實務訓練方式在美工作3年，提升未來在美國工作機會。

北醫大管理學院長郭乃文表示，該院致力於與頂尖大學商學院建立雙聯合作，提供學生接軌國際名校之優質教育；且合作學院轄下學程大多為美國國務院認可之STEM program，畢業後可以實務訓練方式在美工作3年，提升未來受聘在美國工作之機會。

郭乃文表示，三所名校也提供北醫大管院學生快速綠色通道，對於申請入學者採單獨審查方式，入學申請審核快速，從完成遞件到獲得入學許可平均只要2個星期。

郭乃文也表示，三所頂大盟校對北醫教學品質的肯定，入學申請均豁免GRE/GMAT成績與申請費，UIUC與UCI甚至亦豁免推薦信，三校也會依申請學生本身條件主動核給獎學金。北醫學生可選擇夥伴盟校轄下之任一學程申請；以UIUC為例，北醫學生在申請時可自由選擇申請UIUC Gies商學院下五個碩士學位學程之一就讀，包括會計、財務金融、商業分析、科技管理、或是企業管理；UC Irvine則涵蓋其學院轄下之5個碩士學程；JHU Carey商學院則為其轄下之7個碩士學程，大幅提高北醫大管院學生未來跨領域深造之機會。

郭乃文表示，這三所頂尖大學商學院的領導階層同時都看到了北醫大管院在創新創業、醫療大數據、研究量能、及智慧醫療管理等各方面的表現與潛力。加州大學爾灣分校Paul Merage商學院的Ian Williamson院長5次到訪北醫大管院，對於與北醫大管院合作關係之重視。

郭乃文表示，藉由與此三所或未來更多之頂尖大學商學院建立夥伴關係，除了讓北醫大管院的教育接軌國際一流大學外，亦可為學生的學歷加值。

