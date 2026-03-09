健康網》尿味重、冒泡泡是泌尿警訊？ 醫揭關鍵２原因

內湖三總泌尿外科主治醫師江佩璋表示，尿味刺鼻最常見的原因其實是喝水不足，尿液濃縮所致；情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人早上起床後，常會發現尿液味道變重或是冒泡泡，擔心是不是身體出現異常。內湖三總泌尿外科主治醫師江佩璋表示，尿味刺鼻最常見原因其實是喝水不足，尿液濃縮所致。但若味道持續明顯，且伴隨頻尿、尿痛等不適症狀，特別提醒需小心，也有可能是泌尿道感染的警訊，並建議儘速就醫。

尿味變重 多半與喝水不足有關

你是否有時候排尿完會發現，尿液飄出莫名刺鼻味？對此，江佩璋於臉書專頁「江佩璋醫師．泌尿專科」發文表示，出現尿味刺鼻，最常見的原因是喝水不足。尤其晚上睡前喝水少，在尿液濃縮、廢物堆積下，尿液的味道自然就會加重。

尿味持續刺鼻 小心泌尿道感染

江佩璋並進一步說明，當尿色偏黃或口乾時，其實就是身體在提醒你要多喝水。若尿味持續刺鼻，而且伴隨頻尿、尿痛、下腹不適，甚至出現發燒或血尿，尤其要當心可能是泌尿道感染的警訊；若不及時治療，可能傷害腎臟，嚴重時，甚至且需急診。

因此，江佩璋建議，每天可記錄喝水量和尿色，目標每天約攝取2000cc水分。他並表示，多喝水是簡單又有效的自我照護方法，千萬別等到泌尿道不舒服才想補水。「尿液的變化，是身體發出的微小求救信號，別忽視它。」

泡泡尿伴隨疲倦、尿量少須留意

此外，有些人也會擔心出現泡泡尿的情況，他曾於臉書粉專說明，尿泡多不一定是壞事，多半和生活習慣有關。原因同樣是喝水不足時，尿液濃縮，泡泡自然會多；或是尿尿速度快，尿液撞擊水面，泡泡也會增加。這些都是正常的反應，一般來說，不用過度恐慌。

不過，他也提醒，若泡泡持續超過5分鐘、尿液變混濁，以及出現臉部或腳部腫脹、明顯疲倦、尿量減少等情況，可能是腎功能異常的警示，建議應儘早就醫檢查。

