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健康網》曾收賈永婕防疫神器 疫情後急診醫嘆同事跑光

2025/06/27 14:16

近期「急診壅塞」與「醫療崩壞」成為現在進行式；示意圖。（圖取自freepik）

近期「急診壅塞」與「醫療崩壞」成為現在進行式；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕急診超載與醫療崩壞等議題引發各界關注，日前嘉義長庚醫院有則訊息，宣布啟動動脈取栓轉診平台條件限縮，深夜凌晨不再收治無明顯效應轉診，顯示腦中風醫療資源亮紅燈；同時在2月，護理團體指出，去（2024）年12月與今年1月共705名護理人員離職。

有急診科醫師回顧過去疫情期間，熱心公益，被暱稱為賈董的名模賈永婕捐贈呼吸器，當時她還被暱稱為賈董，沒想到現在她真的成為「賈董」，出任台北101董事長，這時急診人力已流失了約莫10位。

急診科醫師在「急診醫師碎碎唸」分享4年前的動態回顧，回憶起賈董（賈永婕）還不是賈董，只是一個常常在臉書上po文，分享熱愛事物的人。她非常熱血得到處募集防疫物資，送往前線。

沒想到那個時候的賈董，之後真的變成董事長。而那個時候陪在身邊一起抗疫的同事，離職的人已經至少有十位了。疫情打不倒的士氣，很輕易的就被政府的漠視和壅塞的急診給打垮。所以，哪一天我離開了，不是因為對急診不再熱愛了。而是因為累了，也倦了，年紀大了身體已經承受不住了。

在此文發表後，賈永婕也在粉專「賈永婕的跑跳人生」回應，「面對醫護人力短缺的現實！還記得當時我親自送器材到醫院，雖然疫情嚴峻，但每位醫護人員的眼神，卻依然堅定又充滿信心。你們真的辛苦了，我們真的很需要你們。希望中央能正視醫護人力短缺的問題，從根本改善制度，提高待遇，讓更多人願意加入、留下來，繼續守護我們的健康。向每一位堅守崗位的醫護人員致敬。」

101董事長賈永婕在疫情期間親自送器材到醫院，疫情過後她也呼籲政府正視醫護人力短缺問題。（資料照）

101董事長賈永婕在疫情期間親自送器材到醫院，疫情過後她也呼籲政府正視醫護人力短缺問題。（資料照）

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