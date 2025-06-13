健康網》「急診醫療崩壞」進行式 醫談解方

近期「醫療崩壞」成為現在進行式，各界專家與醫師皆提出多項方案。示意圖。（圖取自freepik）

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健康網》腦中風醫療危急 醫：醫療崩壞是現在進行式

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕急診室超載與醫療崩壞的事件引發各界關注，而近期嘉義長庚醫院1則宣布啟動動脈取栓轉診平台條件限縮，深夜凌晨不再收治無明顯效應轉診的LINE公告，顯示腦中風醫療資源亮紅燈。急診科醫師直言，「解決的方式只有一個，就是限制民眾就醫的便利性。」

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急診科醫師在粉專「安東尼蘇的救命救急暗黑閒話」談到，急診醫師大量出走，離開的比通過急專考試上線的多，群組徵才的訊息不斷。為什麼會搞到這一步？簡單說，因為班變難上了。病患滯留在急診無法上病房，來診量又沒有變少，同樣上12小時，每一分每一秒的壓力都比以前大。

醫師回顧，有一度急診是很熱門的科，因為上班時間固定，沒有值班、排班制，沒有業績壓力，薪水在young V時期就可以衝高。我們甚至曾呼籲學會要限制急專通過人數，因為人太多了，主治醫師的缺不夠。沒幾年前的事，現在又回到人才羅織困難科。

醫師說明，病房有護病比，當護理人員出走、就要關病房，那些沒病房住的病人不會消失，他們就是積在護病比無限大的急診。衛生官員跟你說什麼護理人力不足、關病房都是假的，急診沒有壅塞。「那該如何解釋一個熱門科衰落到變成人才羅織困難？本來開缺出來會特別註明機會難得要搶要快，現在是同一篇徵才文一直刊登？」

醫師說明，病患在急診滯留的問題也有一段時間了，學會出來哭很久啦，但基本上沒有人真心想解決。因為解決的方式只有一個，就是限制民眾就醫的便利性。「而這樣作，就會掉支持度、掉選票，沒有任何一個主事者敢這麼作。」

現在是什麼局面？就是衛福部「呼籲」民眾好好照顧自己的身體，減少就醫。然後給了大醫院總額框架，看太多病人我就不給錢，像是中榮上一季被砍了三億有沒有？他們覺得這樣大醫院的病人就會少一點。我不知道為什麼有人覺得這招會很管用。

所以現在怎麼辦？醫師表示，急診的醫師護理師又不是沒有腳，他們會自己找出路呀！最後腳麻了還留在醫院的醫師護理師該怎麼辦？他們只能自救呀。怎麼自救？延長非緊急病患的等待時間，無視未看診名單有多長，專注於處理一級、二級的病人。

醫師表示，人力短缺的狀況越嚴重，現場等待的時間就越久，不管是等待看診、等待檢查、或是等待上病房。到頭來還是得限制病患就醫便利性。「只是上位的不想扮黑臉，只好讓第一線的醫護扛了，反正他們nothing to lose，腳麻了起來走一走就可以跑了。」

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