健康網》腦中風醫療危急 醫：醫療崩壞是現在進行式

醫師說明，在健保制度下，重症醫療的風險極高、工時極長、壓力極大，卻沒有合理的對價報酬。照顧越重的病人、值越多的班，反而越不被看見，甚至可能成為醫療糾紛的高風險對象。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自PhotoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕嘉義長庚醫院1則宣布啟動動脈取栓轉診平台條件限縮，深夜凌晨不再收治無明顯效應轉診的LINE公告，顯示腦中風醫療資源亮紅燈。醫師指出不僅護理人力吃緊，醫師也正在默默出走。同時直指主因正是：健保制度下，重症醫療的風險極高、工時極長、壓力極大，卻沒有合理的對價報酬。照顧越重的病人、值越多的班，反而越不被看見，甚至可能成為醫療糾紛的高風險對象。

新北市立土城醫院神經內科主治醫師謝珮甄在臉書粉專「珮珮醫師 疼痛的解鈴人 神經內科謝珮甄」表示，自己是神經內科醫師，在醫院值班、負責第一時間評估急性腦中風的急救團隊一員。值班時我們不能離開醫院，得隨時待命，有時一守就是24小時，照顧重症患者、進行緊急處置，一點都不能出錯。

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謝珮甄表示，這些年來，不只護理人力吃緊，醫師也正在默默出走。最近嘉義長庚的新聞只是冰山一角：因為無法持續支撐重症醫療，神經科醫師紛紛離職，甚至到了「沒有人肯接手」的地步。

為什麼會這樣？謝珮甄說明，因為在健保制度下，重症醫療的風險極高、工時極長、壓力極大，卻沒有合理的對價報酬。照顧越重的病人、值越多的班，反而越不被看見，甚至可能成為醫療糾紛的高風險對象。

謝珮甄表示，能離開的醫師離開，留下來的只會越來越疲憊，甚至心力交瘁。我們不是不願意努力，而是在這樣的制度下，努力無法被支持。現在很多地區醫院已經沒有神經科醫師能夠值班了。「急性中風、癲癇重積、意識昏迷這些危急狀況，沒有人能即時處理，誰來救？」

謝珮甄強調，醫療崩壞不是未來式，是現在進行式。如果我們不正視制度性問題，只會讓好醫師一個個流失，病患再多、設備再好，也沒有人能用。希望社會大眾與政策制定者，別再用醫療的熱情來填補制度的冷漠。

另外，衛福部長邱泰源被問及此事時回應，這是院方執行協調，人力用在刀口上，並強調持續關注醫院各科缺人問題。

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