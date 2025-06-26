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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》紫外線破表！國健署提醒防曬

2025/06/26 13:19

近期全台各地都是炎熱的天氣。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

近期全台各地都是炎熱的天氣。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

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健康網》夏至後 酷暑剛開始！中醫6養生建議

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕也許你在通勤、做家事、或是出門時，已經被強烈的太陽曬昏了，對吧？氣象專家指出，今（26）日各地高溫炎熱，大台北地區容易有37度以上高溫，紫外線可能達到過量或危險等級。然更大的危機在於紫外線，專家表示，紫外線恐達到危險等級，曝曬數分鐘，就可能造成皮膚受傷。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」說明，近中午前後（早上10時至下午14時；其中，11時至13時，更為高峰時段），紫外線最強，有機會達到過量，甚至危險等級，曝曬數分鐘內，皮膚就可能受傷，外出籲請預先做好防曬並多補充水分，確保安全。

國健署表示，在戶外環境活動時間長，或運動後大量流汗，如果忘記補充水分，可能會造成脫水，增加熱傷害風險。熱傷害是指：身體無法正常調節高溫，產生的急性疾病統稱，常見的熱傷害包括熱痙攣、熱衰竭、中暑等，又以中暑最嚴重，若處理不當，會導致器官衰竭，甚至死亡。

近期高溫炎熱，國健署建議大眾穿上涼爽透氣之衣物、且適當戴上墨鏡。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

近期高溫炎熱，國健署建議大眾穿上涼爽透氣之衣物、且適當戴上墨鏡。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

國健署提醒，盡量避開上午10點至下午2點的時段或高溫炎熱時進行戶外活動外，更應牢記從頭到腳5裝備：「寬邊帽、太陽眼鏡、涼爽透氣衣物、擦防曬乳、自備水瓶並休息降溫」，以避免熱傷害威脅。

●寬邊帽或陽傘：利用可防紫外線之寬邊帽或陽傘，以避免陽光直射臉、耳朵及脖子。

●太陽眼鏡：選擇檢驗合格的太陽眼鏡以保護眼睛，並挑選可遮擋眼睛周圍及適合臉型的款式，且注意鏡片品質與破碎的安全性。

●涼爽透氣之衣物：可選擇舒適的棉質衣服，或是能保護皮膚不受紫外線照射的功能性衣服，且於運動後更換乾爽的衣服以維持良好的防護功能。

●擦防曬乳：外出前30分鐘建議使用防水且SPF30以上之防曬乳，並每2小時塗抹1次，若有流汗或游泳則需要更頻繁地補充，才能發揮較好的防曬效果；保存防曬乳時，應避免放置於高溫處以避免變質；若為敏感性肌膚可選擇標記有敏感性肌膚使用或無香味之產品。

●自備水瓶並休息降溫：外出時，記得自備水瓶定時喝水，養成每天至少喝水2,000㏄好習慣，且不以含糖飲料取代喝水，並盡可能行走於通風蔭涼處，如：樹蔭步道、騎樓或建築物下，避免太陽直曬，適時待在有空調或涼風的地方休息讓身體降溫。

國健署提醒，如發現自己或家人身體疑似出現熱傷害徵兆時，如體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，務必迅速離開高溫的環境、設法降低體溫（如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等）、提供加少許鹽的冷開水或稀釋的電解質飲料，並以最快的速度就醫。

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