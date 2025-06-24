健康網》夏至後 酷暑剛開始！中醫6養生建議

21日為夏至，不少人感覺熱到很難受。然中醫師提醒，夏至還不是最熱的時候。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在節氣「夏至」過後，酷熱的夏季才剛開始。中醫師鍾明君在臉書粉專「扶原中醫診所」中醫認為人的生命因應自然界的陰陽消長而出現變化，節氣與四時的更替對人體影響最大，而一陰生的夏至和一陽生的冬至，這二至是最被中醫人重視的兩個節氣。

夏至，是二十四節氣的第10個節氣，是盛夏的起點。雖然還沒有到一年當中最熱的日子，但離「入伏」也不遠了。氣溫高、濕度大、不時出現雷陣雨，是夏至後的天氣特點。鍾明君提醒6點夏至後的注意事項：

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預防中暑

夏至是陽氣最旺，陰氣開始生長的時節。這時的養生保健要順應夏季陽盛於外的特點，注意保護陽氣。中醫認為「暑易傷氣」，此時要避免日曬，預防中暑。由於夏至炎熱，人們出汗較多，汗孔張大，容易受到風寒濕邪的侵襲，且夏至伏陰在內，所以乘涼、喝冷飲、吹冷氣都要適當，進行身體鍛煉也需選在早晨或傍晚進行，而且不宜太過劇烈。

飲食調養、吃苦當吃補

「多食苦味，補心養陰」、「冬吃蘿蔔夏吃薑，不用醫生開藥方」夏至陽氣盛，人體的能量消耗快，容易吃不好、睡不沈，也就是人們常說的「苦夏」。天氣炎熱，人們喜歡貪涼飲冷，消化功能相對減弱，此時飲食宜清淡不宜肥甘厚味，要多吃五穀雜糧，可以養胃，不可過食熱性食物，以免助熱；不可過食冷食，以免損傷脾胃；厚味肥膩之品宜少勿多，以免化熱生風。適當補充瘦肉、魚類、蛋類。另外苦味食物具有除燥祛濕、清涼解暑、促進食欲等作用，盛夏為火，火屬心，還可多吃苦菜類蔬菜，如苦瓜、香菜等以助心氣。

晚睡早起、午睡小憩

夏至起居要順應自然界陽盛陰衰的變化，可比秋冬季晚睡一些，但要堅持早起，至少保持每天有7~8小時左右的睡眠時間。午睡是夏季養生保健的重要方法，既能補償夜間睡眠的不足，又能順應人體生理特點的養護需要。午睡時間不宜過長，一般以15-30分鐘為宜。需要注意的是，夏天無論多熱，都不可以袒露在外，可在腹部蓋上毛巾被，以免受寒。

夏至養生膳食推薦

●三仁粥：杏仁5克（宣肺）、白蔻仁3克（化濕）、薏苡仁15克（健脾），與粳米同煮，每周2-3次，適合舌苔厚膩者。

●冬瓜薏仁排骨湯：冬瓜200克（連皮）、薏苡仁30克、排骨200克，煮湯調味，可清熱利濕。

穴位按摩：利濕排濁

●陰陵泉：位置在小腿內側，脛骨內側髁下緣與脛骨內側緣之間的凹陷中；每日按揉3分鐘，健脾利濕，緩解下肢水腫。

●豐隆穴：位在小腿外側，外踝尖上8寸；按揉至酸脹感，化痰祛濕，適合痰多、體型偏胖者。

●承山穴：小腿後面正中；可按摩或熱敷、艾灸，祛除寒濕，緩解疲勞。

冬病夏治起跑

根據中醫「春夏養陽」的理論，夏天是治療秋冬病症的有效時機。一些因陽氣虛弱而在秋冬季節發作的疾病如慢性氣管炎、哮喘等，可在三伏天進行用中藥膏貼敷，或用艾灸溫壯陽氣，是冬病夏治的有效方法。

中醫養生強調「春夏養陽，秋冬養陰」，很多患者會盲目的自行進補，但單純補陽非常容易上火，造成口腔潰瘍、大便乾結、滿臉痘瘡。因此在日常生活中，切忌盲目補陽，一定要聽取專業醫師的意見。

夏季炎熱，人們喜冷飲，飲食太過則易傷陽，故夏時既要善處陰涼以避大熱，又要避免過食冷飲以防傷陽；夏夜納涼，當避濕露，適當蓋覆，以避寒濕。

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