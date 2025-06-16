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自殺隔14年重回十大死因 衛福部：15至64歲年齡層均上升

2025/06/16 12:33

衛福部心理健康司代理司長鄭淑心（右）說明，15至45歲青壯世代心理健康支持方案已服務逾5萬人。（記者林惠琴攝）

衛福部心理健康司代理司長鄭淑心（右）說明，15至45歲青壯世代心理健康支持方案已服務逾5萬人。（記者林惠琴攝）

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癌症43年居國人奪命之首 新冠跌出十大死因、自殺擠回榜

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部今（16日）公布去年國人死因統計，統計處處長李秋嬿表示，蓄意自我傷害（自殺）從2011年跌出十大死因後，隔了第14年再度重回前10名，15至64歲均上升；心理健康司代理司長鄭淑心說明，自殺議題在亞洲各國都是很大的挑戰，青少年可能與網路使用、父母離婚、睡眠障礙有關，壯年、中年世代原因待分析。

衛福部統計處科長呂淑君指出，去年蓄意自我傷害死亡共計4062人，較前1年增加164人，增幅4.2%，標準化死亡率為每十萬人口13.4人；除了0至14歲、65歲以上人數下降外，其餘年齡層均呈現上升。

鄭淑心指出，過去曾委託台大分析青少年蓄意自我傷害的風險因子，主要與網路使用、父母離婚、睡眠障礙有關，至於壯年、中年世代，必須進一步結合自殺通報資料來做更細緻的分析，有結果會再找機會說明。

鄭淑心說明，去年就已經留意到青壯世代的蓄意自我傷害上升，因此去年8月起推出15至45歲青壯世代心理健康支持方案，截至今年5月5日共計服務5萬4508人（13萬9565人次），顯示這些族群確實有需求，使用者滿意度高達96%。

鄭淑心指出，自殺不是單一因素，基於自殺防治法，持續推動跨部會合作，實施全面性、選擇性、指標性的多層次防治策略，並倡議自助、求助與助人文化，包含透過簡式健康量表（BSRS-5）了解自我心理健康照護需求，善用心理健康支持方案或24小時免付費1925安心專線，甚至是社區心理衛生中心或各縣市衛生局心理諮商服務據點等，同時擴大推動「自殺防治守門人」教育訓練、引進澳洲心理健康急救課程等，協助有心理危機的民眾。

針對蓄意自我傷害的排名往前，李秋嬿也補充，與肝病、肝硬化防治奏效，名次往後有關，進而造成蓄意自我傷害前進。

另外，衰老死亡方面，也就是沒有重大疾病，自然老化死亡，排行國人死因第13名，平均年齡90歲，李秋嬿指出，就是屬於善終的部分。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
安心專線：1925
生命線協談專線：1995。
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