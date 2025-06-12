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北部醫院傳器捐爭議 法醫高大成解析「死亡判定」分2種

2025/06/12 19:54

高大成說，心臟跳動提供血液循環，器官捐贈容易存活，一般要在心跳停止後在1小時內取出器官，爭取移植成功效果。（記者蔡淑媛攝）

高大成說，心臟跳動提供血液循環，器官捐贈容易存活，一般要在心跳停止後在1小時內取出器官，爭取移植成功效果。（記者蔡淑媛攝）

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器捐惹議 器捐中心駁「活摘」：依法執行、死亡後摘除

〔記者蔡淑媛／台中報導〕北部某醫院爆出在病患仍裝葉克膜、心跳未停止時，要求檢警人員進行相驗，準備進行器官摘除，引發違反器官捐贈程序爭議，對此，法醫高大成認為，國內執行器捐要求非常嚴格，需經3名醫師判定死亡，台灣器捐較常見是腦死捐贈判定（VCD），提高器捐移植成功率，但因需面臨「心臟還在跳動就器捐」的醫療倫理爭議或怕被告，現在很多改採心臟停止後死亡器捐（DCD）。

北部某醫院今年5月發生疑似違反器捐程序，一名車禍患者仍裝葉克膜、心跳尚未停止前，就聯繫檢警人員要求進行相驗，並將病患移至手術台，準備進行器官摘除，檢察官及法醫到場後，發現患者未達死亡判定標準，要求暫停器捐程序，最終院方關閉葉克膜，等待患者自然死亡並觀察5分鐘後，檢警才依法完成相驗程序。器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心認為，該案在醫療程序上均符合法規與專業。

高大成說，判定死亡有二種，一種為VCD腦死判定（Whole Brain Death），另一種為DCD心臟停止後死亡（Donation after Circulatory Death）。 重點在於判定死亡，不一定要心臟停止，因為一旦心臟停止，身體各器官會因為失去血液供應和氧氣而逐漸喪失功能。

高大成說明，心臟跳動提供血液循環，器官捐贈容易存活，一般要在心跳停止後在1小時內取出器官，通常肺臟移植取出要30分鐘內，否則效果不好，因此醫界做法是病患或傷患心臟尚未停止，醫師以腦死不可能恢復，因此判定可器捐。

高大成也說，過去死刑犯可器捐，台中曾有死刑犯在執行槍決後，醫師研判腦死可器捐，但送到台北，該名死刑犯恢復心跳，看起來又沒有腦死，送回台中補3槍行刑，再送到台北，器官已無法器捐。

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