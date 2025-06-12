器捐惹議 器捐中心駁「活摘」：依法執行、死亡後摘除

器捐病主中心董事長李明哲說明，經了解後確認該案是依「心臟停止死亡後器官捐贈」（DCD）指引進行，死亡宣告與司法程序皆依法辦理，器官摘除也在病人確定死亡後才進行，並無違規。 （記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕宜蘭某醫院日前執行器官捐贈手術，因病患當時仍接著葉克膜，卻已報請檢察官相驗，引發是否違反死亡判定流程質疑。對此，器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心（器捐病主中心）今（12日）召開記者會說明，經了解後確認該案依「心臟停止死亡後器官捐贈」（DCD）指引進行，死亡宣告與司法程序皆依法辦理，器官摘除也在病人確定死亡後才進行，並無違規。

器捐病主中心董事長李明哲說明，該案為一名年輕男性，因機車自撞倒地，送醫時已無呼吸心跳，雖經急救恢復心跳，但病情不穩，瞳孔放大，檢查顯示主動脈破裂並有心包膜積水，醫療團隊緊急手術放置主動脈支架並接上葉克膜，病人凌晨送入加護病房後仍深度昏迷、昏迷指數僅3分，血壓亦需葉克膜維持，臨床上瀕臨腦死。

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「家屬在第一時間就表達，不希望病人受苦，希望他能好好離開。」李明哲指出，儘管團隊積極搶救，但後續評估病人救治希望渺茫。由於腦死判定須插管12小時且生命徵象穩定，條件難以達成，院方因此依法啟動DCD流程，並與家屬充分溝通，取得書面同意。

他表示，醫療團隊完成器官捐贈登錄後，報請地檢署協助。當日晚間，檢察官與法醫到院與家屬確認捐贈意願，並了解即將進行的DCD程序，病人其後被推入開刀房，撤除葉克膜等維生設備，約23分鐘後心跳停止，觀察5分鐘後無恢復跳動，由醫師正式宣告死亡。法醫在檢察官指導下確認死亡並開立屍體相驗書，醫療團隊才依法進行器官摘除，成功取出2枚腎臟。

針對外界質疑病患在仍連接葉克膜、尚未腦死或心跳停止的情況下即通報司法，是否涉及程序瑕疵，甚至有「活摘器官」的疑慮。對此，李明哲強調，整起流程完全沒有問題，在病人死亡尚未確認之前，絕不會進行任何器官摘除，這是醫療倫理與法律上的基本原則。

李明哲說，此案在醫療、倫理與法律三方面均符合法規，是DCD制度的正面典範。不過他也坦言，雖依法執行，醫療與司法在實務操作上的銜接仍有落差，中心後續將邀集器官捐贈醫院與法務專家召開會議，研議行政溝通與流程說明機制，作為衛福部修訂作業指引的參考。

器捐病主中心補充，截至今（2025）年5月底，全台已完成88例DCD器捐，其中19例涉及司法相驗，皆在取得檢察官同意後依法進行。

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