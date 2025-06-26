八仙塵爆10年 陪伴傷友的她：社會該撕掉「貪玩」的標籤

八仙塵爆10週年，馬偕團隊邀請病友一同再登高峰。（馬偕醫院提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕2015年八仙塵爆改變了許多人的人生，10年過去，陪伴傷友至今的馬偕個管師呂碧漪說，這些年看著傷友們努力工作、成家、迎接新生命，聽見他們在挫折中堅持不放，即使如此，社會上仍有人以「貪玩」輕易貼上標籤，她呼籲，這群年輕人不需要被同情，也不該被異樣對待，更不需要被區隔，真正的支持，是讓他們像任何人一樣，擁有公平就業、成長與發展的機會。

馬偕醫院今（26日）分享，10年來持續透過路跑、登山、定向運動等挑戰，陪伴傷友走過重建之路，也出版專書《用愛修繕 一路陪伴》、發表歌曲《回歸》，在粉專記錄彼此的成長。今年再次攜手挑戰有「合歡101」之稱的合歡山東峰，面對321公尺爬升、近1公里的陡坡，每一步，都是對傷痛的超越，不只是身體的挑戰，更是一路走來堅持與成長的見證。

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傷友馥純也說，希望社會不再將目光停留在「怎麼受傷」、「怎麼走出來」，而是看見他們回歸社會後，為重建生活付出的努力，以及一路逐夢、圓夢的過程。另一位傷友晏宇將每年6月27日視為「重生日」，她說，自己學會更快「轉念」，不再讓情緒困住自己，也發現「原來自己的勇敢也能成為別人的力量，然後轉個彎，還能再度成為自己的勇氣。」

2015年6月27日晚間新北市八仙樂園發生嚴重的塵爆事件，淡水馬偕紀念醫院是距離事發地點最近的醫院，與台北總院共收治83名傷者，後續陸續有外院傷友轉入，累計照護達123人。如今大多數病友已「畢業」，走回職場、步入家庭，與醫療團隊仍保持緊密聯繫。

馬偕整形外科資深主治醫師董光義說，當年參與救治的醫護，許多人如今已退休，但對病友的關心從未間斷，這十年來，常有病友帶著喜餅回來報喜，對醫護而言，就像看著自己的孩子成家般，充滿喜悅。這次也有不少人因剛升格為新手父母無法到場，雖未見面，但傳來的好消息，依然讓團隊感到無比欣慰與開心。

馬偕整形外科資深主治醫師游家孟也表示，很欣慰傷友們如今都走向新的人生，在歷經重大傷痛之後，帶著心中的傷往前走，過程中更需要陪伴與支持，也有傷友曾出現遭逢重大創傷後常見的創傷後壓力症候群（posttraumatic stress disorder，PTSD）現象，艱苦度過下，可以邁向創傷後成長（Posttraumatic Growth，PTG）的嶄新人生。

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