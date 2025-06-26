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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

10大死因半數與慢性病相關 國健署籲善用公費成人健檢

2025/06/26 11:40

國健署呼籲民眾善用公費成人健檢服務，及早發現三高風險。（記者林志怡攝）

國健署呼籲民眾善用公費成人健檢服務，及早發現三高風險。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕2024年國人10大死因中，多達5項與三高慢性病相關，國健署指出，若能早期發現、早期介入，僅透過生活習慣改變，就能改變2成患者的健康情況，並降低後續風險，各醫院也全力推動「888」計畫，呼籲民眾務必善用公費成人健檢服務，並在檢查後確實檢視檢查結果，依據報告書上的建議回診。

國健署副署長魏璽倫指出，高血壓、高血糖、高血脂（三高）與慢性病息息相關，若放任不管，將影響心臟、腎臟或其他血管相關病變，我國十大死因中有半數與三高有關，一年約造成6.1萬名國人死亡，占我國1年死亡人數的30%，但若能及早發現三高風險，積極介入改善，就有機會逆轉風險。

國健署慢性病防治組科長鍾遠芳則表示，目前國內已有300間醫院加入「健康醫院」行列，主動幫助民眾進行篩檢及風險評估，並有衛教師等介入提供建議，國健署也已建立「慢性病風險評估平台」，可計算冠心病、腦中風、糖尿病、高血壓、心血管不良事件等5種慢性病風險，並以低、中、高表示。

不過，成大醫院斗六分院院長吳晉祥提到，雖然多數民眾在健檢報告出爐後，會依據報告書中的建議回到門診追蹤，但也有不少民眾做完檢查後就把報告丟著不管，文獻顯示，有12.2%至22.3%的民眾檢查結束後，就不會再特別查看健檢報告內容，或是依據建議回診。

吳晉祥說，從第一線的經驗來說，有風險、無症狀的長者是最難勸回診的族群，但過去成人預防保健利用率方面，也僅落在35%，其中又以60多歲利用率最高、40多歲利用率最低。

因此，吳晉祥指出，為推動888政策，醫院持續努力讓民眾在檢查後再審視一次自己的資料，並認知到自己的三高風險，也組成以衛教師、個管師為主的健康促進團隊，運用網路平台與時俱進的提供正確資訊，進行個案衛教與管理，加上電訪與雙向溝通，提供民眾關懷與健康追蹤，打造有溫度的醫療服務。

嘉義市天主教聖馬爾定醫院院長特助劉子秸則提到，醫院去年配合試辦健檢資料上傳健康存摺計畫，民眾檢查後可以簡便的透過健康存摺APP查看健檢結果與相關建議，上傳率達到91%，但有些民眾擔憂個資問題，仍不同意上傳，他也強調，這些資料上傳後，也僅有本人能查看，民眾可以放心使用。

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