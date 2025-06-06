健康網》洗髮餅怎麼挑？ 專家：依髮質選成分

吳姵萱指出，若有頭皮異常（如脂漏性皮膚炎、嚴重頭皮屑），或出現使用後頭皮搔癢、紅腫等不適，應諮詢皮膚科醫師。（圖取自藥物食品安全週報）



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洗髮新利器！ 食藥署：洗髮餅不留皂垢護頭皮

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕洗髮餅作為洗髮選擇，近年來越來越受歡迎。然而，如何挑選適合自己髮質的洗髮餅並正確使用，仍是許多人疑惑的焦點。食藥署邀請到靜宜大學吳姵萱副教授說明，乾性髮質適合含乳木果油、摩洛哥果油等滋潤成分的洗髮餅；油性髮質可選含薄荷、茶樹精油等控油成分洗髮餅。若有頭皮異常（如脂漏性皮膚炎、嚴重頭皮屑），或出現使用後頭皮搔癢、紅腫等不適，應諮詢皮膚科醫師。

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洗髮餅的挑選與存放技巧

挑選洗髮餅時應考慮髮質與頭皮狀況，吳姵萱建議，乾性髮質者適合含有乳木果油、摩洛哥堅果油等滋潤成分的洗髮餅；油性髮質者可選擇含有茶樹精油、薄荷等控油成分的洗髮餅；至於燙染受損髮質，則建議選擇無硫酸鹽如SLS、含角蛋白或植物水解蛋白的洗髮餅。

洗髮餅適合所有人嗎

對於一般健康髮質的人來說，洗髮餅是一種實用的選擇。然而，吳姵萱提醒，若有頭皮異常（如脂漏性皮膚炎、嚴重頭皮屑），或使用後產生頭皮搔癢、紅腫等不適，應立即停止使用，並諮詢皮膚科醫師。

此外，水質也可能影響洗髮餅的使用效果。臺灣大部分地區為軟水區，但部分山區與偏遠地區仍是硬水環境。硬水中含有較多鈣和鎂離子，可能影響洗髮餅的泡沫產生與沖洗效果，使頭髮感覺乾澀。建議可搭配濾水器調整水質，或在最後沖洗時使用酸性成分（如檸檬酸）來去除殘留。

吳姵萱指出，硬水中含有較多鈣和鎂離子，可能影響洗髮餅的泡沫產生與沖洗效果，使頭髮感覺乾澀；情境照。（圖取自freepik）

應放置乾燥容器內

洗髮餅是一種便利攜帶的洗髮產品，能有效清潔頭皮。然而，它的泡沫量較少，並且容易受環境濕度與溫度影響；吳姵萱表示，洗髮餅使用後，若未妥善存放，可能變軟甚至縮短使用壽命。因此，為保持洗髮餅質地，建議將其放置於乾燥的皂架或透氣容器內，避免長時間接觸水分，以延長使用壽命。

食藥署提醒，儘管洗髮餅優點不少，但選購前仍應根據自身髮質與使用習慣評估是否適合，以確保最佳的使用效果。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1029期

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