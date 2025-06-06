自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》洗髮餅怎麼挑？ 專家：依髮質選成分

2025/06/06 18:00

健康網》洗髮餅怎麼挑？ 專家：依髮質選成分

吳姵萱指出，若有頭皮異常（如脂漏性皮膚炎、嚴重頭皮屑），或出現使用後頭皮搔癢、紅腫等不適，應諮詢皮膚科醫師。（圖取自藥物食品安全週報）

相關新聞請見

洗髮新利器！ 食藥署：洗髮餅不留皂垢護頭皮

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕洗髮餅作為洗髮選擇，近年來越來越受歡迎。然而，如何挑選適合自己髮質的洗髮餅並正確使用，仍是許多人疑惑的焦點。食藥署邀請到靜宜大學吳姵萱副教授說明，乾性髮質適合含乳木果油、摩洛哥果油等滋潤成分的洗髮餅；油性髮質可選含薄荷、茶樹精油等控油成分洗髮餅。若有頭皮異常（如脂漏性皮膚炎、嚴重頭皮屑），或出現使用後頭皮搔癢、紅腫等不適，應諮詢皮膚科醫師。

洗髮餅的挑選與存放技巧

挑選洗髮餅時應考慮髮質與頭皮狀況，吳姵萱建議，乾性髮質者適合含有乳木果油、摩洛哥堅果油等滋潤成分的洗髮餅；油性髮質者可選擇含有茶樹精油、薄荷等控油成分的洗髮餅；至於燙染受損髮質，則建議選擇無硫酸鹽如SLS、含角蛋白或植物水解蛋白的洗髮餅。

洗髮餅適合所有人嗎

對於一般健康髮質的人來說，洗髮餅是一種實用的選擇。然而，吳姵萱提醒，若有頭皮異常（如脂漏性皮膚炎、嚴重頭皮屑），或使用後產生頭皮搔癢、紅腫等不適，應立即停止使用，並諮詢皮膚科醫師。

此外，水質也可能影響洗髮餅的使用效果。臺灣大部分地區為軟水區，但部分山區與偏遠地區仍是硬水環境。硬水中含有較多鈣和鎂離子，可能影響洗髮餅的泡沫產生與沖洗效果，使頭髮感覺乾澀。建議可搭配濾水器調整水質，或在最後沖洗時使用酸性成分（如檸檬酸）來去除殘留。

吳姵萱指出，硬水中含有較多鈣和鎂離子，可能影響洗髮餅的泡沫產生與沖洗效果，使頭髮感覺乾澀；情境照。（圖取自freepik）

吳姵萱指出，硬水中含有較多鈣和鎂離子，可能影響洗髮餅的泡沫產生與沖洗效果，使頭髮感覺乾澀；情境照。（圖取自freepik）

應放置乾燥容器內

洗髮餅是一種便利攜帶的洗髮產品，能有效清潔頭皮。然而，它的泡沫量較少，並且容易受環境濕度與溫度影響；吳姵萱表示，洗髮餅使用後，若未妥善存放，可能變軟甚至縮短使用壽命。因此，為保持洗髮餅質地，建議將其放置於乾燥的皂架或透氣容器內，避免長時間接觸水分，以延長使用壽命。

食藥署提醒，儘管洗髮餅優點不少，但選購前仍應根據自身髮質與使用習慣評估是否適合，以確保最佳的使用效果。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1029期

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中