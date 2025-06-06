健康網》洗髮新利器！ 食藥署：洗髮餅不留皂垢護頭皮

食藥署表示，洗髮餅是一種新穎洗髮產品，pH值呈弱酸性，較接近頭皮，不易造成過度清潔或殘留皂垢；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近年來「洗髮餅」逐漸受到關注。它不僅是一種新穎的洗髮產品，也被視為液體洗髮精和洗髮皂的替代品。那麼，洗髮餅到底是什麼？它的清潔效果如何？該如何使用呢？本篇文章邀請靜宜大學吳姵萱副教授介紹三類洗髮產品的差異與使用建議。

洗髮餅、洗髮皂、洗髮精3種產品有何不同？

吳姵萱副教授說明，洗髮餅（Shampoo Bar）是一種固體洗髮產品，通常由界面活性劑固態粉末、植物油脂、香精等製成。與液體洗髮精相比，洗髮餅無需要塑膠瓶包裝，因此減少了環境負擔，在近年來逐漸受到越來越多人的喜愛。洗髮餅呈弱酸性，透過界面活性劑溶解頭髮的髒污與油脂，當沖洗泡沫時，這些髒污便能隨水流走，達到清潔頭髮與頭皮的作用。

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許多人可能會好奇，洗髮餅是否與洗髮皂或是洗髮精相同？吳姵萱副教授指出，這些雖然都為洗髮產品，但是，它們成分卻有所不同。

●洗髮皂：由皂鹼和油脂製成，pH值較高（偏鹼性），容易受水質影響，可能與硬水產生皂垢問題。

●洗髮餅：以固態界面活性劑為基礎，pH值呈弱酸性，較接近頭皮，不易造成過度清潔或殘留皂垢。

●液體洗髮精：以液態界面活性劑為主，使用便利。

食藥署說，使用洗髮餅時，不建議直接將洗髮餅在頭髮上搓揉，以免若未沖洗乾淨，可能導致成分殘留，易使頭髮產生黏膩感；情境照。（圖取自freepik）

如何正確使用洗髮餅

使用洗髮餅時，應先澈底沖濕頭髮，然後於手中加水搓揉洗髮餅至起泡，再以泡沫來清潔頭髮與頭皮，最後用清水沖洗乾淨，並根據髮質需求適時搭配護髮產品。吳姵萱副教授指出，不建議直接將洗髮餅在頭髮上搓揉，因為如果未沖洗乾淨，可能導致成分殘留，容易使頭髮產生黏膩感。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1029期

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