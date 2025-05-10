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健康 > 心理精神

健康網》你「五月病」了嗎？日醫：多運動有效

2025/05/10 16:55

不少人在放長假時出國旅遊，玩到心都回不來。示意圖。（圖取自PhotoAC）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕若經常看日本動畫，可能會注意到裡面角色經常提到「五月病」一詞。在春夏交替的季節，加上日本黃金週假期結束，不少人對於要上班上課的日子適應困難。這就是典型的「五月病」，實際為適應生活引發的各種不適。

日本媒體《東海電視台》記者採訪多名在名古屋的上班族，不少人說自己在黃金週期間，攀登尾張富士、造訪熱海旅遊、參觀世博會，或是出國玩。但假期總會結束，有不少20多歲的社會新鮮人感到很沮喪。

東海電視台報導，這個月份要特別小心五月病，對心理影響有缺乏做任何事的動力、憂鬱、疲勞與失眠。婦產科醫師丸田佳奈認為，五月病是從4月工作至今引發的多樣倦怠症候群。特別是在處於新環境、工作內容變化甚大，精神壓力加上假期間不規律的生活作息，旅遊勞累，特別容易引發焦慮、失眠等心理健康問題。

對抗五月病，需要規律生活與充分休息。同時運動也很重要，缺乏運動的人，自律神經的相關疾病容易發生。

日本人在黃金週等長假過後，可能多少有「五月病」，意即適應不良的狀況。示意圖。（圖取自PhotoAC）

日本人在黃金週等長假過後，可能多少有「五月病」，意即適應不良的狀況。示意圖。（圖取自PhotoAC）

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