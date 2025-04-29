自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》掃除焦慮又護腦 醫推4類食物打造快樂荷爾蒙

2025/04/29 07:32

醫師表示，焦慮時，可攝取堅果、牛奶、優格、莓果等食物，因富含鎂鋅、色胺酸等營養素，可穩定心情、抗發炎、保護腦細胞；示意圖。（圖取自freepik）

醫師表示，焦慮時，可攝取堅果、牛奶、優格、莓果等食物，因富含鎂鋅、色胺酸等營養素，可穩定心情、抗發炎、保護腦細胞；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕股市震盪、工作壓力、生活忙碌，無形中造成焦慮？三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健分享，焦慮時，體內可能正在發炎，因此再吃高糖、高油或加工食品時，可能會「搧風點火」，使焦慮感加劇；反之，若攝取堅果和種子、牛奶與優格、莓果、深海魚等，不但能抗發炎、保護腦細胞，還能提供大腦製造「快樂荷爾蒙」血清素的原料，緩解焦慮。

蕭捷健於臉書粉專「減重醫師 蕭捷健」發文指出，每天吃的東西，其實跟焦慮有很大關係。當感到焦慮時，體內可能正悄悄地開始發炎，如果常吃高糖、高油、加工的垃圾食物，就像在對這個小火苗搧風點火，讓焦慮感更嚴重。反過來說，吃對健康的食物，就像是幫身體請來消防隊，有助於滅火抗發炎、保護腦細胞，讓心情穩定。

吃對食物放鬆不焦慮

蕭捷健表示，大腦要製造讓人放鬆、開心的化學物質，需要有材料，這些材料很多就來自我們吃的食物。至於該吃什麼，才能有助心情「不焦慮」呢？推薦攝取以下幾種食物：

堅果和種子：它們就像是「神經穩定劑」，舉例來說，鎂能幫助放鬆；此外還有鋅，研究發現，缺鋅的人可能更容易焦慮。而且，核桃裡還有對大腦有益處的Omega-3脂肪酸。如杏仁、核桃、南瓜子等，當點心食用解饞又安心。

牛奶和優格：不僅睡前喝溫牛奶能助眠，牛奶裡的「色胺酸」也是製造快樂荷爾蒙的重要原料；優格含有益生菌，能照顧好腸道。腸道跟大腦可是會「熱線你和我」相互連繫，有研究顯示，常吃優格的人，面對壓力時，比較不容易焦慮 。

莓果和水果：如藍莓、草莓、桑椹等，這些色彩繽紛的水果，就是抗氧化大軍。焦慮時，身體的氧化壓力會升高，而這些水果裡的維生素C和花青素，就像是保護腦細胞的盾牌。有臨床研究指出，每天補充足夠維生素C，2週後焦慮分數就會明顯下降。

深海魚：大家一定都聽過魚油對大腦好，主要是裡面的Omega-3脂肪酸能抗發炎、調節神經功能。不少研究都證實，有焦慮症狀者，補充Omega-3具緩解效果；日常建議可食用鮭魚、鯖魚等補充。

醫師指出，鮭魚等深海魚富含Omega-3脂肪酸，具抗發炎、調節神經功能。研究證實，已有焦慮症狀者補充Omega-3，也有緩解效果；示意圖。（圖取自freepik）

醫師指出，鮭魚等深海魚富含Omega-3脂肪酸，具抗發炎、調節神經功能。研究證實，已有焦慮症狀者補充Omega-3，也有緩解效果；示意圖。（圖取自freepik）

薑黃、綠茶安撫心情好幫手

此外，蕭捷健舉例，黑巧克力中可可多酚能透過腸道影響大腦，改善心情；薑黃能抗發炎；洋甘菊茶、綠茶、富含B群的深綠色蔬菜以及提供穩定能量的全穀類（如燕麥、糙米），也都是抗焦慮的好幫手。

蕭捷健強調，很多研究都發現，採用「地中海飲食」（吃大量蔬果、好油、魚、堅果）這種飲食模式的人，焦慮程度通常較低；重點不只是單一食物，而應是「整體」怎麼吃。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中