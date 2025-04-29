健康網》掃除焦慮又護腦 醫推4類食物打造快樂荷爾蒙

醫師表示，焦慮時，可攝取堅果、牛奶、優格、莓果等食物，因富含鎂鋅、色胺酸等營養素，可穩定心情、抗發炎、保護腦細胞；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕股市震盪、工作壓力、生活忙碌，無形中造成焦慮？三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健分享，焦慮時，體內可能正在發炎，因此再吃高糖、高油或加工食品時，可能會「搧風點火」，使焦慮感加劇；反之，若攝取堅果和種子、牛奶與優格、莓果、深海魚等，不但能抗發炎、保護腦細胞，還能提供大腦製造「快樂荷爾蒙」血清素的原料，緩解焦慮。

蕭捷健於臉書粉專「減重醫師 蕭捷健」發文指出，每天吃的東西，其實跟焦慮有很大關係。當感到焦慮時，體內可能正悄悄地開始發炎，如果常吃高糖、高油、加工的垃圾食物，就像在對這個小火苗搧風點火，讓焦慮感更嚴重。反過來說，吃對健康的食物，就像是幫身體請來消防隊，有助於滅火抗發炎、保護腦細胞，讓心情穩定。

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吃對食物放鬆不焦慮

蕭捷健表示，大腦要製造讓人放鬆、開心的化學物質，需要有材料，這些材料很多就來自我們吃的食物。至於該吃什麼，才能有助心情「不焦慮」呢？推薦攝取以下幾種食物：

●堅果和種子：它們就像是「神經穩定劑」，舉例來說，鎂能幫助放鬆；此外還有鋅，研究發現，缺鋅的人可能更容易焦慮。而且，核桃裡還有對大腦有益處的Omega-3脂肪酸。如杏仁、核桃、南瓜子等，當點心食用解饞又安心。

●牛奶和優格：不僅睡前喝溫牛奶能助眠，牛奶裡的「色胺酸」也是製造快樂荷爾蒙的重要原料；優格含有益生菌，能照顧好腸道。腸道跟大腦可是會「熱線你和我」相互連繫，有研究顯示，常吃優格的人，面對壓力時，比較不容易焦慮 。

●莓果和水果：如藍莓、草莓、桑椹等，這些色彩繽紛的水果，就是抗氧化大軍。焦慮時，身體的氧化壓力會升高，而這些水果裡的維生素C和花青素，就像是保護腦細胞的盾牌。有臨床研究指出，每天補充足夠維生素C，2週後焦慮分數就會明顯下降。

●深海魚：大家一定都聽過魚油對大腦好，主要是裡面的Omega-3脂肪酸能抗發炎、調節神經功能。不少研究都證實，有焦慮症狀者，補充Omega-3具緩解效果；日常建議可食用鮭魚、鯖魚等補充。

醫師指出，鮭魚等深海魚富含Omega-3脂肪酸，具抗發炎、調節神經功能。研究證實，已有焦慮症狀者補充Omega-3，也有緩解效果；示意圖。（圖取自freepik）

薑黃、綠茶安撫心情好幫手

此外，蕭捷健舉例，黑巧克力中可可多酚能透過腸道影響大腦，改善心情；薑黃能抗發炎；洋甘菊茶、綠茶、富含B群的深綠色蔬菜以及提供穩定能量的全穀類（如燕麥、糙米），也都是抗焦慮的好幫手。

蕭捷健強調，很多研究都發現，採用「地中海飲食」（吃大量蔬果、好油、魚、堅果）這種飲食模式的人，焦慮程度通常較低；重點不只是單一食物，而應是「整體」怎麼吃。

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