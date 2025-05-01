健康網》不是懶、是太累！當心「烤土司症候群」營養師教3招紓壓

營養師提到，烤土司症候群是長期處於高壓的生活下，身心俱疲的狀態，建議健康飲食、睡眠充足、維持運動習慣，揮別倦怠感；示意圖。（圖擷取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每天都累到心累無力，下班只想倒頭就睡，小心你可能也有「烤土司症候群」。營養師高敏敏在臉書專頁發文分享，烤土司症候群是長期處於高壓的生活下，身心俱疲的狀態，就像我們burnout（倦怠）之前，累到像是烤土司一樣外酥內軟。這時應注意報復性飲酒、睡眠不足、疏忽私密處護理等狀況；建議以健康飲食、睡眠充足、維持運動習慣維持心理健康。

5類型烤土司一次看

●烤吐司火腿­-宜紓壓：度過了很累的一天，需要紓壓一下。

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●烤吐司起司-宜遊玩：過的太單調無聊，需要安排好玩的事。

●烤吐司煎蛋-宜美食：過度勞累、忙碌，需要來點美食。

●烤吐司生菜-宜休息：累到身心疲倦，跟生菜一樣軟爛。

●烤吐司奶油-宜補眠：像溶化的奶油，累到快睡著了。

烤吐司症候群 小心3症狀

●報復性喝酒：你會跟日本動漫「蠟筆小新」中的父親廣志一樣，習慣下班小酌一杯，消除上班的壓力嗎？小心你喝的不是酒，是傷害健康的負擔，長期飲酒不只傷肝、增加罹癌風險，更會傷害各個器官。

營養師提到，長期飲酒不只傷肝、增加罹癌風險，更會傷害各個器官；示意圖。（圖擷取自freepik）

●睡眠不足：睡眠是我們身體修復的關鍵時刻，如果沒有好好睡覺，不僅注意力和免疫力會下降，更容易導致肥胖、提高心血管疾病的機率。

●疏忽私密處護理：經常憋尿、水喝太少、環境濕濕悶悶，都容易導致「妹妹」（私密處）生病，也會因為菸酒而改變PH值，降低黏膜防護力。

3方法揮別倦怠感

●健康飲食：選擇營養價值高的食材，平時也遵守彩虹飲食；多攝取各色蔬果，補充各種植化素，對抗發炎症狀。

營養師說明，選擇營養價值高的食材，平時也遵守彩虹飲食；多攝取各色蔬果，補充各種植化素，對抗發炎症狀。（圖擷取自freepik）

●充足睡眠：每天都要睡滿8小時，並且要有好的睡眠品質，讓身體在晚上可以好好的修復細胞、維持正常代謝。

●維持運動習慣：維持1週3次的運動習慣，如果生活忙碌，生活中多走動、多散步，走樓梯代替搭電梯，也是很棒的運動習慣。運動可以避免肥胖、增加多巴胺、維持好心情。

高敏敏補充，現代人不只工作忙碌，下班後的生活也是行程滿滿，別忘了好好和自己對話、關心自己的身心靈，有健康的心情，才能維持健康人生。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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