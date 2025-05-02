健康網》白沙屯媽祖進香防中暑！ 中醫提醒「2徵兆」

中醫師提醒，參與白沙屯媽祖遶境的信眾當心中暑問題，疑似有症狀時可以觀察捏眉心是否會發紅出痧、熱但無汗等2現象。（資料照）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（2025）年白沙屯媽祖徒步進香已如火如荼展開，這次進香人數眾多，加上天氣炎熱，民眾需慎防中暑。中醫師邵禹豪在臉書專頁「中醫師邵禹豪．禹你同行」發文分享，過程中若民眾懷疑自己有中暑現象，可以觀察2部分：捏眉心會發紅出痧、熱但無汗等。

邵禹豪表示，白沙屯媽祖虔誠信徒多，但近日氣候十分炎熱，一定要小心中暑。他說，若發現自己疑似有中暑反應時，可以觀察2點：捏捏眉心，很容易發紅出痧；觀察流汗，大汗淋漓或很熱卻沒有汗，這些都是高機率中暑反應。

3招防中暑

●防曬通風：穿著涼爽防曬的衣物，避免曝曬與保持涼爽。

●補水：適時補充水分與運動飲料，確保水液充足。

●防寒：避免大汗淋漓後，讓皮膚直吹冷風，很容易受寒。

最後，邵禹豪提醒，若民眾在徒步進香過程中出現高熱、昏厥、噁心嘔吐，甚至痙攣的症狀，需盡速至急診就醫，切莫拖延。

中醫師指出，想防中暑可以注意3點：適時補水、穿著涼爽衣物、避免流汗後吹到冷風；圖為情境照。（圖取自freepik）

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