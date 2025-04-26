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健康網》白沙屯媽祖遶境5月啟程 同行者中暑救援5步驟

2025/04/26 12:02

白沙屯媽祖徒步南下進香，今年報名人數已達30萬人。圖為媽祖婆往年出發時盛況。（資料照）

白沙屯媽祖徒步南下進香，今年報名人數已達30萬人。圖為媽祖婆往年出發時盛況。（資料照）

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健康網》白沙屯媽祖遶境5月啟程 防中暑除喝水還有2法

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕2025苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步進香活動，將於5月1日深夜登轎啟程。廟方22日表示，報名人數已超過30萬人。然每年的白沙屯媽祖進香，總吸引大量各年齡的人前來，加上5月通常是晴朗炎熱的天氣，預防中暑與熱傷害尤其重要。

白沙屯媽祖進香報名破30萬，信眾注意守禮須知。圖為往年進香盛況。（白沙屯媽祖婆網站提供）

白沙屯媽祖進香報名破30萬，信眾注意守禮須知。圖為往年進香盛況。（白沙屯媽祖婆網站提供）

營養師宋明樺在粉絲專頁「宋明樺營養師 生活。分享。雜記。」說明，其實任何年齡層都可能發生中暑問題，但是年長者與小孩更需要避免與注意。

當身體產熱增加、環境溫度過高、散熱減少，調節體溫的任何一個環節出問題，就可能出現中暑。中暑發生時，其實身體排汗會逐漸減少甚至沒有出汗，更容易讓人忽略中暑的發生。

這時可能還會伴隨皮膚燥熱、心跳急促微弱、呼吸急促，嚴重可能還會意識不清甚至昏迷不醒。

宋明樺提醒，若身邊的人中暑，可做這些措施：

●將人移至陰涼通風處躺臥休息

●將雙腳抬高增加腦部血液灌流

●將衣物脫除、搧風、溼冷毛巾擦拭、冰敷來幫助散熱

●若意識清楚，請補充水份或是運動飲料（方便即可）

●若情況沒改善盡速送醫。

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