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健康網》白沙屯媽祖遶境5月啟程 同行者中暑救援5步驟
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葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕2025苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步進香活動，將於5月1日深夜登轎啟程。廟方22日表示，報名人數已超過30萬人。然每年的白沙屯媽祖進香，總吸引大量各年齡的人前來，加上5月通常是晴朗炎熱的天氣，預防中暑與熱傷害尤其重要。
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營養師宋明樺在粉絲專頁「宋明樺營養師 生活。分享。雜記。」說明，其實任何年齡層都可能發生中暑問題，但是年長者與小孩更需要避免與注意。
當身體產熱增加、環境溫度過高、散熱減少，調節體溫的任何一個環節出問題，就可能出現中暑。中暑發生時，其實身體排汗會逐漸減少甚至沒有出汗，更容易讓人忽略中暑的發生。
這時可能還會伴隨皮膚燥熱、心跳急促微弱、呼吸急促，嚴重可能還會意識不清甚至昏迷不醒。
宋明樺提醒，若身邊的人中暑，可做這些措施：
●將人移至陰涼通風處躺臥休息
●將雙腳抬高增加腦部血液灌流
●將衣物脫除、搧風、溼冷毛巾擦拭、冰敷來幫助散熱
●若意識清楚，請補充水份或是運動飲料（方便即可）
●若情況沒改善盡速送醫。
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