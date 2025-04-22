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健康網》白沙屯媽祖遶境5月啟程 防中暑除喝水還有2法

2025/04/22 16:40

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮，長年香火鼎盛，每年白沙屯媽祖南下北港進香更是國內宗教界一大盛事。（資料照）

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮，長年香火鼎盛，每年白沙屯媽祖南下北港進香更是國內宗教界一大盛事。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕2025苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步進香活動，將於5月1日深夜登轎啟程。廟方22日表示，報名人數已超過30萬人。台灣高鐵公司在22日宣布，配合活動，將在旅客人數較多的時間提供較多班次停靠苗栗的列車。

白沙屯媽祖進香活動每年都吸引數十萬人參與。（資料照）

白沙屯媽祖進香活動每年都吸引數十萬人參與。（資料照）

預防中暑3大招 多喝水為首

國健署呼籲民眾，應避免曝曬於高溫之下，牢記預防中暑3要訣「多喝白開水、保持涼爽、提高警覺」，以避免發生致命的熱中暑。

一、多喝白開水：

●依循國健署提出「喝白開水5要訣」：起床一杯水、用餐配杯水、外出要帶水、好好喝的水（可在白開水中加入少許檸檬及各種新鮮水果，或加入茶葉泡製冷泡茶），及每天至少1,500c.c.白開水的好習慣，不僅可維持體溫恆定預防中暑，並有促進腸胃蠕動預防便秘等功效。

●不論活動程度如何，都應該隨時補充水分，不可等到口渴才補充水分；但若醫囑限制少量或者，應詢問醫師天氣酷熱時，應喝多少量為宜。

●可多吃蔬果，因蔬果含有較多水分。

●不可補充含酒精及大量糖份的飲料，以避免身體流失更多的水分。

●避免喝太過冰冷的水，以避免胃不舒服。

二、保持涼爽：

●穿著輕便、淺色、寬鬆的衣服，選擇透氣的衣物。

●室內加裝窗簾，避免陽光的直接照射。

●關掉非必要的燈和電器設備，以避免產生更多的熱量。

●儘可能待在室內涼爽、通風或有空調的地方。

●不可將任何人留在密閉、停泊的車內。

三、提高警覺：

●檢查室內空調相關設備，是否正常運作。

●於室內擺放溫度計，隨時監測室內溫度，避免室內溫度過高造成身體不適。

●隨時注意氣象局發布的天氣預報，選擇氣溫較低的日期安排戶外運動。

●如果必須外出，建議行走於陰涼處，並塗抹防曬霜、戴寬邊帽以及太陽眼鏡。

●若覺得輕微頭痛、精神混亂、虛弱、昏厥應儘快至涼爽的地區，或至陰涼處休息。

心跳加速沒出汗 就是熱急症警訊

任何人都有可能會發生中暑等熱急症，國健署提醒您當疑似出現中暑等熱急症的徵兆時，如體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，務必迅速離開高溫的環境、設法降低體溫（如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等）、提供加少許鹽的冷開水或稀釋的電解質飲料，並以最快的速度就醫。

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