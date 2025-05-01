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健康網》新冠升溫！醫：4族群注意 有異速就醫

2025/05/01 14:02

徐嘉賢兒科診所院長徐嘉賢表示，近期觀察到新冠感染者明顯增加。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

徐嘉賢兒科診所院長徐嘉賢表示，近期觀察到新冠感染者明顯增加。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

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白沙屯進香注意！新冠疫情連3週上升 10至29歲增加最多

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕新冠病毒疫情恐升溫！在4月29日的疾管署例行記者會上，疾管署副署長羅一鈞說明，新冠疫情恐在5到6月達到高峰，且新冠門急診連續3週上升，10到29歲的民眾增加最多。徐嘉賢兒科診所院長徐嘉賢表示，近期觀察到新冠感染者明顯增加，且約莫4年前也是這個月份開始流行。同時他提醒4族群：「65歲以上、孕婦、有重大疾病、免疫系統不好的民眾」若有症狀應盡速就醫。

徐嘉賢在臉書專頁「黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師」表示，最近開始有一些新冠病毒開始出沒，典型的症狀包括喉嚨劇痛、喉嚨很癢想咳嗽，喉嚨一直覺得有痰的感覺、有點鼻塞、初期部分患者會有點拉肚子。「但是會不會發燒？不一定。」

直言，這次的狀況有幾年前的既視感，說來也很奇怪，大概四年前也是差不多這個時候開始流行。但是大家真的不用太過擔心，反正現在生活已經正常化，也是把它當成感冒一樣地處理，不需要隔離。唯獨高風險的患者（例如： 65歲以上、孕婦、有重大疾病、免疫系統不好的民眾）則需要多加留意，如果有疑似症狀請盡速就醫。

該文章廣受討論，有網友直言自己「感染後，喉嚨痛到完全無法說話。」、「感染後馬上沒嗅覺和味覺」。

疾管署提醒，評估國內新冠疫情已開始流行且將持續升溫，高峰可能落在5月或6月，仍待觀察，民眾如有疑似症狀可就近購買家用快篩。同時，依據疾管署最新分析2023至2024年新冠疫苗的預防效益，65歲以上長者接種1劑可降低55%、2劑可降低78%中重症發生率；5至17歲兒少則可降低76%中重症發生率。目前新冠疫苗仍有321萬劑供全民接種，呼籲踴躍接種，尤其65歲以上等更建議打2劑，其中間隔6個月。

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