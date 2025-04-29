白沙屯進香注意！新冠疫情連3週上升 10至29歲增加最多

疾管署副署長羅一鈞表示，預估新冠疫情高峰可能落在5月或6月。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕天氣轉熱，但新冠疫情上升，加上白沙屯媽祖進香將展開，人潮聚集不排除再升溫！疾管署今（29日）公布，新冠門急診連續3週上升，且上週較前一週上升近2成，創下今年最高，同時新增21例重症、7例死亡也是今年單週新高，預估高峰可能落在5月或6月。

根據疾管署統計，上週新冠門急診達3226人次，各年齡層就診均上升，以10至29歲人次增幅逾3成最高；新增21例重症及7例死亡，也均較前1週增加。

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值得注意的是，新冠新增重症有1例為北部年僅20多歲的女性，疾管署防疫醫師李宗翰表示，該女本身無慢性病史，但也未接種本季新冠疫苗，4月底因為發燒2天、伴隨背部痠痛及冒冷汗至急診，發現白血球、發炎指數上升，新冠快篩陽性，且已併發肺炎及心肌炎，轉入加護病房治療中。

疾管署副署長羅一鈞指出，評估國內新冠疫情已開始流行且將持續升溫，高峰可能落在5月或6月，仍待觀察，民眾如有疑似症狀可就近購買家用快篩。

白沙屯媽祖進香將開始，可預期人潮聚集，羅一鈞提醒，大型聚會與人潮移動會造成呼吸道傳染病升溫較快，目前這波疫情以年輕人增幅相對迅速，不排除在宗教活動中，病毒可能由年輕族群傳播給年長者，這是比較需要憂心的部分，因此呼籲高齡對象要打疫苗，同時在壅擠、不通風場所，最好戴口罩，以降低感染風險。

羅一鈞強調，依據疾管署最新分析2023至2024年新冠疫苗的預防效益，65歲以上長者接種1劑可降低55%、2劑可降低78%中重症發生率；5至17歲兒少則可降低76%中重症發生率。目前新冠疫苗仍有321萬劑供全民接種，呼籲踴躍接種，尤其65歲以上等更建議打2劑，其中間隔6個月。

新冠抗病毒藥物現也備貨充足，瑞德西韋（Remdesivir）尚有約21萬劑、倍拉維（Paxlovid）47.8萬人份、莫拉皮拉韋（Molnupiravir）1.1萬人份，疾管署評估按目前使用量庫存均可因應1年以上，且訂有開口式合約可增加採購，以因應可能的疫情需求。＃

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