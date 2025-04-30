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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》龍眼、荔枝預料大豐收 品種與挑選法農糧署教你

2025/04/30 18:01

清明過後，荔枝、龍眼「大爆花」。（記者顏宏駿攝）

清明過後，荔枝、龍眼「大爆花」。（記者顏宏駿攝）

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〔健康頻道／綜合報導〕彰化縣八卦山脈種植約1500公頃的龍眼、荔枝，現在為開花期；農民預料荔枝與龍眼都能夠大豐收，且農民普遍認為荔枝椿象大滅絕，農業專家認為是政府多年來生物與藥物防治之成效。

荔枝椿象曾經是果農惡夢，然農民發現荔枝椿象幾乎找不到，苗栗區農改場副研究員吳怡慧則在受訪時稱是有積極做防治的成果，利用平腹小峰搭配藥物，數年下來產生效果。

農民針對荔枝椿象做藥物防治；資料照。（記者顏宏駿攝）

農民針對荔枝椿象做藥物防治；資料照。（記者顏宏駿攝）

農糧署在「鮮享農YA - 農糧署」說明，台灣荔枝約有30多個品種，在4月中旬，即有豔荔等早熟品種上市，並以5到7月為盛產期，由高屏地區逐漸往北成熟。「黑葉」是臺灣栽種面積最廣品種，果肉爽脆帶酸味，種子較大；亦有糯米糍、桂味、玉荷包等常見品種。

若想辨別不同品種的荔枝，可從外觀觀察判斷果皮顏色、果棘是否刺手，或是從果肉風味、種子大小、是否帶特殊香氣等面向判斷。其中栽種面積最廣的品種為黑葉，多在中彰投地區種植，果皮暗紅，果棘平滑，果肉爽脆帶酸，種子較大。

一圖看懂台灣荔枝特色。（圖取自臉書「鮮享農YA - 農糧署」）

一圖看懂台灣荔枝特色。（圖取自臉書「鮮享農YA - 農糧署」）

另方面，該如何挑選龍眼呢？農糧署在「鮮享農YA - 農糧署」說明，挑選龍眼時應選擇枝幹完整，無脫落單顆果實；無裂果且飽滿，輕壓果實有彈性；最後是果皮為黃褐色，略帶果粉。

同時常溫保存時要放在陰涼、通風處並且在當天食用完畢。而若需冷藏保存，可在外殼噴少許水分，用餐巾紙包裹後放進塑膠袋中綁緊，放入冷藏。

一圖看懂如何選購與保存龍眼。（圖取自臉書「鮮享農YA - 農糧署」）

一圖看懂如何選購與保存龍眼。（圖取自臉書「鮮享農YA - 農糧署」）

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