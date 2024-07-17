健康網》香甜多汁「荔枝」易上火！ 可搭配3種瓜一起吃

營養師說，荔枝溫熱的性質，過量食用容易引起喉嚨痛、眼屎多、便秘、長痘痘、口腔潰瘍等上火症狀；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕農曆5、6月，正是香甜多汁的荔枝盛產季節。營養師雷小玲在臉書專頁「吃出小齡感 - 雷小玲營養師」發文表示，荔枝溫熱的性質，很容易過量食用，就引起喉嚨痛、眼屎多、便秘、長痘痘、口腔潰瘍等上火症狀。若想避免上火，一次吃5-6顆就好，或是搭配西瓜、哈密瓜、小黃瓜等涼性食物，以及少吃炸的、多喝水。

避免上火4方法

適量吃：一次吃5-6顆就好，別一次吃太多。

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搭配涼性食物：像是綠豆湯、菊花茶、西瓜、哈密瓜、小黃瓜，平衡體內代謝。

多喝水：平衡荔枝過多糖分，幫助體內代謝，也可平衡過燥的身體。

減少其他熱性食物：像是薯條、炸雞、過油的粽子、辛辣食物等。

雷小玲說到，荔枝香甜多汁，確實超級誘人，是難以抵擋的美味水果，難怪會成為楊貴妃的最愛。唐玄宗不顧千里迢迢，也要為貴妃送上荔枝。但享受美味荔枝的同時，也可以稍微留意一下食用技巧，才不會越吃越「發」、越吃越「火」。

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