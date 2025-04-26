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健康網》台灣健保瀕臨崩潰？ 陳志金批期刊讀者投書審查不嚴謹

2025/04/26 18:21

陳志金指出，一篇由中部某醫學中心內科住院醫師投稿至《刺胳針》的讀者投書，不僅附件錯誤，引用資料也錯誤，呼籲原作者自行撤稿。（圖取自陳志金臉書）

陳志金指出，一篇由中部某醫學中心內科住院醫師投稿至《刺胳針》的讀者投書，不僅附件錯誤，引用資料也錯誤，呼籲原作者自行撤稿。（圖取自陳志金臉書）

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投書「刺胳針」批台灣醫療瀕崩潰 台大醫院院長吳明賢：錯誤百出！

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕知名醫學《刺胳針》（The Lancet）上竟出現一篇文章提到「台灣健保瀕臨全面崩潰」？奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金分享，群組內出現這則訊息，是一篇很短的「讀者投書」，並非研究論文，不僅附檔Supplement material錯誤，引用台灣COVID住院死亡率文獻資料也是錯誤的，呼籲期刊自行撤稿，或是文章作者中部某醫學中心內科住院醫師自願要求撤稿。

陳志金在臉書專頁「Icu醫生陳志金」發文指出，該文章引用台灣媒體的幾篇報導，在談急診壅塞、官員的不當言論、護病比、護理離職潮、薪資、COVID住院死亡率，然後結論是「台灣健保瀕臨全面崩潰」。雖然住院醫師寫文章探討台灣健保，是非常值得鼓勵的事情，但是這樣的投書，應該要更嚴謹，最好是有專門的老師指導比較妥當。

陳志金說明，文中提到「2022年Omicron疫情高峰時，台灣住院新冠病人的死亡率高達58.2%，而日本僅為12.5%」一看就知道是錯誤！台灣COVID住院死亡率，不可能高達58%，循他引用的文獻查證，這是一篇長庚的論文，探討的是110名重症插管病人在不同COVID時期的臨床表現。而這58.2%是Omicron病人的占比，並不是「死亡率」，死亡率是40.6%（Omicron）和15.2%（Alpha），是重症插管病人，也不是「住院死亡率」，根本就是亂引用。

陳志金說，這樣聳動的標題，很容易會被特定媒體和國家炒作，原文作者或是衛福部疾官署應該撰文去澄清，以免誤導國外不知情的學者。而《刺胳針》也不應該在沒有確實查證之下，允許這樣的標題。

隨後陳志金補充，醫界前輩評論這件事「沒有提出任何具有實證等級的研究成果，只能當成實證等級最低的『專家意見』，參考就好」，但他認為根本是連「專家意見」都不能算，充其量只是一篇「根據媒體報導和幾篇文獻寫的『引用錯誤的閱讀報告』，再配上一個聳動的標題刊登如此不負任的文章，實在有損《刺胳針》的公信力！上次發生類似事件，是由前副總統陳建仁寫信要求更正。」

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