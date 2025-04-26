投書「刺胳針」批台灣醫療瀕崩潰 台大醫院院長吳明賢：錯誤百出！

台大醫院院長吳明賢直言，投書內容過度簡化台灣健保問題，雖然體制確實有待改進，但現況並未如文章所形容的「崩潰」狀態。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕國際期刊「刺胳針（The Lancet）」今（26日）刊出一篇關於台灣健保體系的投書，直指台灣醫療體系「瀕臨崩潰」，引發醫界高度關注。不過，台大醫院院長吳明賢受訪時直言，該篇投書「錯誤百出」，台灣健保確實存在問題，但並沒有那麼不堪。

國內醫師李景行、許漱白投書的內容指出，台灣醫療體系因人力短缺、急診壅塞及政策失靈，正面臨系統性崩潰。文章以2025年初流感與諾羅疫情期間急診超載為例，並回顧COVID-19期間重症量能不足、護理人員離職潮等問題，批評政府長期忽視結構性改革。

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不過，奇美醫院加護病房醫師陳志金在臉書發文反駁，指出該文並非正式研究論文，內容多處引用媒體報導，舉例如急診壅塞、護病比高、薪資停滯與官員失言事件，但未提供完整佐證。他批評投書將零散個案串聯推論出「健保體系瀕臨崩潰」的結論，「住院醫師寫文章探討台灣健保，當然是非常值得鼓勵，但是這樣的投書，應該要更嚴謹，最好是有專門的老師指導。」

陳志金提到，投書中「台灣Omicron疫情高峰期間住院患者死亡率高達58.2%，遠高於日本的12.5%」的說法是嚴重錯誤。該數據其實來自一篇探討110名重症插管病人的台灣長庚醫院研究，「58.2%」代表病患占比，並非死亡率。根據疾管署統計，2022年Omicron流行期間，台灣COVID-19個案致死率為0.16%，日本則為0.2%，台灣並未高於日本。

疾管署副署長羅一鈞也證實，當年台灣共確診885萬7994例、死亡1萬4636例，個案致死率為0.16%，低於同期日本數據。

台大醫院院長吳明賢今舉辦新書座談會，面對媒體追問，他表示，台灣健保制度確實存在結構性問題，但現況沒有投書描述得那麼悲觀，「其實政府也不是完全都無動於衷。」他強調，看出問題很容易，但要提出解答才是真正困難，他認為該投書內容過度簡化問題，忽略健保體系經過30年運作所累積的結構設計、人性與制度挑戰。

吳明賢也說，讀者投書並非正式研究論文，「讀者投書通常不需要求證，只要編輯覺得可以就能刊登。」他笑說「你不讀新聞，你會跟世界隔離；可是你讀新聞，會跟真相隔離」呼籲外界應以理性態度看待單一投書，不宜以片面資料定論台灣整體醫療體系。

疾管署副署長羅一鈞說明，當年台灣共確診885萬7994例、死亡1萬4636例，個案致死率為0.16%，低於同期日本數據。（資料照）

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