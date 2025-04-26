健康網》凱道集會遇濕冷 頭部保暖也重要

國民黨發起的集會活動26日在凱道舉行，支持民眾穿雨衣參與。（記者方賓照攝）

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凱道集會注意！ 醫提醒：溫差大留意「心」危機

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕國民黨發起的426凱道集會，於今（26）日下午在凱達格蘭大道開始。然今日上午曾下雨，下午雨勢稍歇，氣溫仍不高，且濕氣相當重，參與民眾多穿上雨衣。中央氣象署表示，氣溫方面，北部、宜花整天偏涼，其他地區早晚也稍有涼意，預測低溫在中部以北及宜蘭約20至22度。

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國民黨號召藍白支持者426上凱道，許多民眾搭乘遊覽車前往。（記者方瑋立攝）

國健署表示，天氣變冷容易引起血管收縮、血壓上升，因此除規律服藥、定期回診和飲食控制之外，最重要的是要定期量血壓，並做好血壓監測。另外，65歲以上之長輩，可能因環境溫度變化而使反應變遲鈍，在這段期間，家人要特別關照長輩的起居與活動，以免因周邊循環及神經肌肉系統反應鈍化，而增加跌傷、骨折的風險。除了注意手腳保暖外，頭部的保暖也很重要！因此除手套、襪子及保暖衣物不可少外，戴帽子和圍巾尤其重要。

國健署提醒，民眾若出現心臟病發作症狀，如胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈等，應立即送醫接受治療；有冠狀動脈病史者，在送醫前，可先使用醫師開立的舌下含片，做緊急救護。另呼籲牢記「FAST」口訣，以辨別中風四步驟，把握「急性中風搶救的黃金3小時」：

●FACE：請患者微笑或是觀察患者面部表情，兩邊的臉是否對稱

●ARM：請患者將雙手抬高平舉，觀察其中一隻手是否會無力下垂

●SPEECH：請患者讀一句話、觀察是否清晰、完整；當出現其中一種症狀時，就要趕快送醫。

●TIME：要明確記下發作時間，立刻送醫。

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