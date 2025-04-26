凱道集會注意！ 醫提醒：溫差大留意「心」危機

國民黨發起的426凱道集會活動於今（26）日下午舉行。（記者方賓照攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕國民黨發起的426凱道集會今（26日）下午登場，雖然氣象署早上已解除大雨特報，但北部天氣依然濕冷。醫師提醒，參與大型活動除了要小心跌倒外，結束後若立刻上車吹冷氣，也要留意因溫差過大引發心血管問題。

中華民國大型活動緊急救護協會創會理事長、醫師高偉峰指出，陰雨綿綿的天氣，參加大型集會時應做好保暖，建議穿雨衣取代撐傘，以防風吹雨濺，同時注意地面濕滑、避免跌倒。

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高偉峰提醒，人潮密集、停留時間長，若未適當補充水分，脫水風險也會升高，女性更可能因此引發泌尿道感染，不可輕忽。

活動結束後，濕冷的身體直接進入開冷氣的遊覽車，冷熱交替之下，容易對心血管造成負擔，高偉峰也提醒，活動現場情緒激昂、血壓容易飆高，心血管疾病或其他慢性病患者務必記得按時服藥，慢性病患者也須特別留意，避免因溫差劇烈導致心肌梗塞或中風。

對於戶外活動防跌，國民健康署也建議，穿著應選擇薄且防滑的鞋底、低且四方形鞋跟，並挑選有鞋帶、扣子或魔鬼氈固定的鞋款，搭配合身衣物；避免因褲管過長或鞋子鬆脫增加跌倒風險。

國民黨發起的426凱道集會活動於今（26）日下午舉行。（記者方賓照攝）

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