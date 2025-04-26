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健康網》許藍方自曝有「顱內動脈瘤」 破裂恐意識喪失
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葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕「最美性學博士」網紅許藍方在25日自曝腦內有動脈瘤。國軍台中總醫院表示，顱內動脈瘤的血管壁，因為較薄，容易破裂造成顱內出血；若破裂時很可能意識喪失。
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許藍方表示，過去曾因昏倒，做腦部核磁共振。意外發現腦中有動脈瘤。在年初追蹤時，發現腦內動脈瘤擴大，經過血管攝影確認以及栓塞手術後，相當順利，動脈瘤已獲得控制並已平安出院。
國軍台中總醫院衛教資料說明，顱內動脈瘤是腦部的血管在某些比較脆弱的地方（通常在血管分支處）會向外凸出形成的氣球，即所謂的動脈瘤。這種鼓起的血管壁會缺乏正常的血管壁組織，所以容易破裂造成顱內出血。
顱內動脈瘤的可能危險因子有：
●三高（高血壓、高血脂，高血糖及肥胖、抽菸者）。
●頭部外傷。
●其它（先天缺陷者）。
國軍台中總醫院表示，因為動脈瘤膨脹壓迫，會有局部頭痛、視覺障礙、畏光情形。當動脈瘤破裂時，會出現以前沒有過的強烈頭痛、甚至意識喪失。
通常診斷動脈瘤可透過電腦斷層掃描、核磁共振、腦血管攝影檢查等檢查方式，了解動脈瘤發生的位置、大小、形狀、範圍及是否有破裂情形。其中，腦血管攝影檢查是最重要、精確的工具。當動脈瘤破裂時需緊急手術，常見顱內動脈瘤手術方式有血管栓塞、外科動脈瘤夾除手術。
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