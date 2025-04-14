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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》腦動脈瘤無聲致命 做「這4件事」降破裂風險

2025/04/14 20:32

高血壓是動脈瘤的重要風險因素，保持血壓在正常範圍內至關重要；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

高血壓是動脈瘤的重要風險因素，保持血壓在正常範圍內至關重要；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕腦動脈瘤雖然不是癌，也不是惡性瘤，然而一旦破裂會導致嚴重的腦出血，且致死率高，由於腦動脈瘤早期不會出現明顯症狀，因此新光醫院外科加護病房護理長莊麗敏提醒，控制血壓、健康飲食、戒菸戒酒和定期體檢，有助於降低腦動脈瘤破裂風險。

莊麗敏在新光醫訊指出，動脈瘤雖然病名上稱為「瘤」，但指的是血管膨大如水球的血管。腦動脈瘤的形成原因有很多，其中最常見的原因包括血管壁較薄弱、高血壓、動脈硬化、遺傳因素以及吸菸和酗酒等。

動脈瘤雖然病名上稱為「瘤」，但指的是血管膨大如水球的血管；示意圖。（圖擷取自新光醫訊）

動脈瘤雖然病名上稱為「瘤」，但指的是血管膨大如水球的血管；示意圖。（圖擷取自新光醫訊）

動脈瘤早期無明顯症狀 頭痛、視力障礙恐變大、破裂

腦動脈瘤往往在早期不會出現明顯症狀，許多人直到動脈瘤破裂之前都不會發現異常。當動脈瘤變大或破裂時，可能會出現以下症狀：劇烈頭痛、視力障礙、噁心及嘔吐、語言困難、意識喪失或昏迷，甚至死亡。

當動脈瘤變大或破裂時，可能會出現劇烈頭痛、視力障礙、噁心及嘔吐、語言困難等症狀；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

當動脈瘤變大或破裂時，可能會出現劇烈頭痛、視力障礙、噁心及嘔吐、語言困難等症狀；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

腦動脈瘤診斷通常需要依賴影像學檢查。常見的檢查方法包括電腦斷層掃描 （CT）、核磁共振影像（MRI）、血管造影等。一旦診斷為腦動脈瘤，治療方式通常會根據動脈瘤的大小、位置以及是否有破裂的風險來決定。

腦動脈瘤診斷通常需要依賴影像學檢查。常見的檢查方法包括電腦斷層掃描 （CT）等；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

腦動脈瘤診斷通常需要依賴影像學檢查。常見的檢查方法包括電腦斷層掃描 （CT）等；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

主要治療方法包括：觀察和監測動脈瘤的變化、顱內手術治療，將動脈瘤夾住或切除、血管內介入治療，封閉動脈瘤的入口，防止血液流入動脈瘤內，降低破裂風險。

改變不健康習慣 可有效降低動脈瘤破裂風險

莊麗敏指出，預防與生活方式改變，雖然不能完全避免腦動脈瘤的發生，但改變不健康的生活習慣可以有效降低風險。

●控制血壓：高血壓是動脈瘤的重要風險因素，保持血壓在正常範圍內至關重要。（依據國健署建議，一般民眾仍建議至少維持在140/90 mmHg以下）

●健康飲食：攝取低脂、低鹽、富含纖維的飲食，有助於保護血管健康。

●戒菸戒酒：吸菸和酗酒會加速動脈硬化，增加動脈瘤的風險。

●定期體檢：有家族史或高危險因素的人，應定期進行體檢，及早發現問題。

莊麗敏提醒，腦動脈瘤是一個潛在的危險疾病，但若能夠及早發現並治療，治療效果通常較好。了解其成因、症狀以及預防方法，對於減少腦動脈瘤帶來的危險至關重要。保持健康的生活方式並定期進行檢查，有助於降低發病風險，保護大腦健康。最重要的是，如果發現相關症狀，應儘早就醫，避免延誤治療時機。

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