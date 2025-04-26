健康網》梅毒流行中？醫：少女感染個案增53倍！認識梅毒

近期有醫師提到梅毒感染個案比10年前增加53倍；衛福部統計也提到梅毒、淋病等性傳染病感染趨勢增加。（圖取自shutterstock）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕從2020年開始，日本的性傳染病「梅毒」感染個案便有增加趨勢，於2024年中旬更一度達到高峰，感染者更以年輕男女為大宗；當時不少專家認為與網路交友盛行有關。實際上台灣也發生類似情景，有醫師稱在2024年我國少女感染梅毒之個案，比10年前暴增53倍。

衛福部疾管署統計，依據疾管署監測資料顯示，2024年新增確診通報梅毒感染人數計9,738人、淋病7,605人，「不安全性行為」是主要感染原因；與2023年相比，整體梅毒下降2%、淋病下降8%。

泌尿科醫師顧芳瑜曾說明自己診治過1名少女，原本只是想治療私密處疱疹，沒想到進一步檢查後，發現她不僅感染多種性病，甚至過去曾得過梅毒，卻渾然不知。她的梅毒篩檢報告顯示TPPA（梅毒螺旋體抗體）為陽性，而RPR（快速血漿反應素試驗）為陰性，這讓她一度誤以為自己「現在感染了梅毒」。其實TPPA陽性代表她過去曾感染梅毒，而RPR陰性則顯示目前已無活躍感染，可能是在不知情的情況下自行痊癒。

衛福部疾管署表示，梅毒是全身性慢性傳染病，症狀很複雜，而且變異性很大，梅毒通常會在皮膚或黏膜破損處形成病灶，而且很快散播到全身，侵犯全身的器官及組織，但病患也可能完全沒有症狀。

早期梅毒在接觸處，會出現無痛性潰瘍與硬性下疳，傳染性極高，容易發生在男性陰莖任何部位，女性則是在陰道。早期梅毒如果沒有接受治療，經過數週後，硬性下疳也會自動癒合消失，但病情會越來越嚴重。會出現全身性症狀，包括頭痛、倦怠、噁心、發燒、體重減輕，或有肌肉及關節疼痛的現象。接下來會出現皮疹，常是全身皮膚隆起紅豆般大小的疹子，全身性淋巴腺腫也是常見症狀之一，腫大之淋巴腺像橡皮一樣硬，沒有痛覺，常見於鼠蹊、頸部、枕部、腋部及上髁部之淋巴腫。

接下來梅毒進入完全無臨床症狀的時期，可能幾個月甚至20年不等。在這段時期內，這類病人雖然並無臨床症狀，但體內仍然有梅毒螺旋菌存在，對身體組織器官仍有破壞性。常會影響到神經系統但症狀輕微不明顯，主要為頭痛、嘔吐及視乳頭水腫等。復發性皮疹及黏膜病灶可能會再度出現，造成復發性梅毒。

而「晚期梅毒」通常發生於感染後3到7年，通常傳染性較弱，主要症狀為「梅毒腫」，容易發生於皮膚、上表皮組織以及骨骼肌肉組織、「心臟血管性梅毒」其病變主要是主動脈炎、冠狀動脈入口狹窄、動脈瘤等，及「神經性梅毒」引起腦性、週邊神經性及腦脊髓性病變或導致全身癱瘓。

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