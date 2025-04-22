健康網》10年暴增53倍 醫嘆：梅毒少女時代

醫師提醒青少年，無論怎麼滑交友App怎麼約，保護措施都該做到位；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕10年前，青少女得梅毒是極罕見的事；但2024年台灣青少女梅毒個案，竟比10年前暴增53倍。輔仁大學附設醫院兒童急診科主任王聖儒給青少年一句話，「滑交友App沒關係，滑進感染科才尷尬」，不論你愛誰、跟誰愛，都要確保保護措施到位。

王聖儒在臉書專頁「守護兒童急診的小白醫師 - Dr.王聖儒」發文分享，根據疾管署調查，青少年感染梅毒的「三大兇手」為：交友App（一滑就約，一約就愛愛）、早熟性行為（初次性經驗越來越早）、缺乏性教育（不知道戴套也不懂性病）。

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王聖儒說明，梅毒是一種會「親密接觸傳染」的性感染症，初期常沒症狀，但不治療會傷神經、心血管，甚至影響胎兒。孕期如果感染梅毒，寶寶可能死產、早產、子宮內感染（先天性梅毒）。很多孕婦甚至產後才知道自己得了梅毒。

王聖儒提醒，滑愛情App前先做功課，保險套是必要而非情趣用品，定期篩檢性病很重要，因為無症狀不代表沒事，尤其是固定交往也可能中標。孕婦兩次梅毒篩檢（懷孕初期+臨盆前）不可少，是保護自己也保護寶寶。

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