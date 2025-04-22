自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》10年暴增53倍 醫嘆：梅毒少女時代

2025/04/22 20:39

醫師提醒青少年，無論怎麼滑交友App怎麼約，保護措施都該做到位；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師提醒青少年，無論怎麼滑交友App怎麼約，保護措施都該做到位；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕10年前，青少女得梅毒是極罕見的事；但2024年台灣青少女梅毒個案，竟比10年前暴增53倍。輔仁大學附設醫院兒童急診科主任王聖儒給青少年一句話，「滑交友App沒關係，滑進感染科才尷尬」，不論你愛誰、跟誰愛，都要確保保護措施到位。

王聖儒在臉書專頁「守護兒童急診的小白醫師 - Dr.王聖儒」發文分享，根據疾管署調查，青少年感染梅毒的「三大兇手」為：交友App（一滑就約，一約就愛愛）、早熟性行為（初次性經驗越來越早）、缺乏性教育（不知道戴套也不懂性病）。

王聖儒說明，梅毒是一種會「親密接觸傳染」的性感染症，初期常沒症狀，但不治療會傷神經、心血管，甚至影響胎兒。孕期如果感染梅毒，寶寶可能死產、早產、子宮內感染（先天性梅毒）。很多孕婦甚至產後才知道自己得了梅毒。

王聖儒提醒，滑愛情App前先做功課，保險套是必要而非情趣用品，定期篩檢性病很重要，因為無症狀不代表沒事，尤其是固定交往也可能中標。孕婦兩次梅毒篩檢（懷孕初期+臨盆前）不可少，是保護自己也保護寶寶。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中