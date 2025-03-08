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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》18歲少女多重性病感染 不知曾染梅毒

2025/03/08 21:23

一名18歲少女因私密處疱疹就醫，篩檢卻驚揭她感染過梅毒。（圖取自shutterstock）

一名18歲少女因私密處疱疹就醫，篩檢卻驚揭她感染過梅毒。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕18歲少女因私密處潰瘍且傷口疼痛就醫，經醫生詢問接觸史後，建議進行性病篩檢，結果意外發現她早已「多重感染」，包含疱疹病毒、人類乳突病毒（HPV）、梅毒、披衣菌等多種病原體。其中，梅毒檢測結果顯示TPPA陽性，代表她曾感染過梅毒，這讓少女震驚不已，因為她完全沒有印象曾出現任何症狀。

收治個案的顧家醫療總院長顧芳瑜解釋，梅毒向來被稱為「偉大的模仿者」，其初期症狀不明顯，容易被忽略，早期的紅疹甚至可能被誤認為過敏反應，因此許多患者直到後期才發現感染。他呼籲，若曾有不安全性行為，應定期篩檢，以確保自身與伴侶的健康。

顧芳瑜表示，這名少女原本只是想治療私密處疱疹，沒想到進一步檢查後，發現她不僅感染多種性病，甚至過去曾得過梅毒卻渾然不知。她的梅毒篩檢報告顯示TPPA（梅毒螺旋體抗體）為陽性，而RPR（快速血漿反應素試驗）為陰性，這讓她一度誤以為自己「現在感染了梅毒」。其實TPPA陽性代表她過去曾感染梅毒，而RPR陰性則顯示目前已無活躍感染，可能是在不知情的情況下自行痊癒。

顧芳瑜進一步解釋，梅毒之所以被稱為「偉大的模仿者」，是因為它的初期症狀容易被忽略，導致許多患者在看到TPPA陽性時感到驚訝或難以接受。

例如，第一期梅毒可能僅表現為無痛性潰瘍（硬性下疳），通常出現在生殖器，因為不痛，許多患者根本不以為意，且數週後潰瘍可能自動癒合；第二期則可能出現手掌、腳底或身上的紅疹，但由於這些紅疹會自行消退，患者常誤以為是普通過敏或蚊蟲叮咬所致。

此外，部分患者若曾服用四環黴素（如多喜黴素〔 Doxycycline〕）來治療痘痘，由於該藥物也可治療梅毒，就可能無意間「順便治癒」梅毒，但血液檢測會顯示過去的感染紀錄。

除了梅毒，該名患者還同時感染HPV，且檢測結果顯示她體內帶有多種高風險病毒型別。由於HPV與子宮頸癌、菜花（生殖器疣）密切相關，儘管部分感染者能靠自身免疫系統清除病毒，仍建議高風險族群接種HPV疫苗，以降低未來發病風險。至於最初讓少女就醫的「生殖器疱疹」，則是一種反覆發作的性病，雖然無法根治，但可透過抗病毒藥物（如Acyclovir）緩解症狀並降低傳染風險。

顧芳瑜提醒，許多性病在早期可能毫無症狀，或症狀輕微到容易被忽略，因此沒有明顯不適並不代表未受感染。建議有性行為的民眾定期進行性病篩檢，尤其是有多重性伴侶或曾發生不安全性行為者，更應該每3至6個月篩檢一次，以確保自身與伴侶的健康。

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