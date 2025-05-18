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心悸失眠情緒大 可能是甲狀腺在求救

2025/05/18 05:30
心悸失眠情緒大 可能是甲狀腺在求救

▲蘇俊源醫師為民眾解說甲狀腺異常問題成因；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／蘇俊源）

文／蘇俊源

門診中，常見許多40多歲的女性患者出現情緒波動、心悸、失眠等症狀，起初，她們大多以為這是工作壓力、家庭負擔或更年期所引起的自然反應，然而深入檢查後才發現，問題根源其實來自於甲狀腺功能異常。

甲狀腺是調節人體新陳代謝的重要腺體，當功能異常時，會波及全身。甲狀腺亢進常見症狀包括心悸、體重減輕、焦慮、手抖與失眠等；相反地，甲狀腺功能低下則可能導致疲倦、體重增加、怕冷、皮膚乾燥與情緒低落。這些症狀與更年期的表現高度重疊，因此很容易誤判。

女性40至60歲 易罹甲狀腺疾病

女性在40至60歲之間，除了面臨荷爾蒙變化、進入更年期外，也正是甲狀腺疾病的高發年齡層，且中年以上女性罹患甲狀腺疾病的機率，也較同年齡男性更高。

更年期的女性若合併甲狀腺功能異常，症狀可能更加明顯且難以控制，像是情緒起伏加劇、睡眠品質低落或無法減重等。有些人發現自己體重上升、下顎線變模糊、腰圍變粗，以為是年齡的增加所造成，卻不知這些也可能與甲狀腺功能低下有關。

若遇上更年期 症狀可能更明顯

甲狀腺相關檢查相當簡便，包含抽血檢測甲狀腺刺激素與甲狀腺荷爾蒙濃度，搭配超音波檢查可評估腺體大小、有無結節等。建議40歲以上的女性，若有上述症狀，應主動將甲狀腺功能列入年度健康檢查項目中。

甲狀腺疾病很常見，只要及時發現並妥善治療，症狀多能獲得明顯改善。大多數患者經治療後不再心悸、睡眠改善、體重能也逐漸恢復正常。反之，若長期忽略，不僅可能造成情緒與身體狀況惡化，甚至可能影響心血管或其他代謝系統。

中年女性的身心變化本就複雜，千萬別將一切歸因於「壓力大」或「年紀到了」。定期健康檢查、留意身體警訊，才能真正掌握自己的健康主導權，活出更有自信與活力的熟齡人生。

（作者為馨生醫療體系院長）

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