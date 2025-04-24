健康網》「毒駕」撞康橋學生 醫：吸食喪屍煙彈難察覺

逆向撞康橋學生的肇事駕駛，疑似因「毒駕釀禍。（警方提供）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日彰化發生康橋學校環島自行車隊遭汽車逆向衝撞，造成7名學生輕重傷的意外。肇事駕駛則是因為「毒駕」，吸食新興毒品「依托咪酯」（喪屍煙彈）並開車上路釀禍。桃園療養院副院長李俊宏表示，自從電子煙結合喪屍煙彈後，兩者快速滲透進社區；但是吸食的行為很不明顯，很難察覺，因此有不少毒駕個案是邊開車邊吸的。因為難以事先盤查，只能發現有危險駕駛就趕快通報處理，大家上路時多加小心。

15歲顏姓學生參加康橋國際學校單車環台活動時遭遇逆向車輛撞擊重傷，目前轉院至台大醫院治療，台大醫療團隊表示，患者腦壓目前穩定，但仍處於高度觀察期，至少需密切追蹤一週。 （記者邱芷柔攝）

李俊宏在臉書提到，海洛因在使用時，由於帶來的欣快感較強，上路雖然也有危險性，但個案在藥效影響下往往不見得能上路，比較常見的是停在路邊打完，等藥效稍退後再上路，也或者是在家使用，藥效稍退後再出門。

但是依托咪酯則不然，使用後尚不至於出不了門，但手抖、肢體協調性受損、意識狀態受影響，上路就會造成風險。有的個案會說，手沒有力氣握住方向盤或控制油門，也或者是無法專注開車或對齊車道的標線。

李俊宏表示，結合電子菸以後，依托咪酯快速滲透進社會；但又不若其他毒品有明顯的外顯吸食行為（如打針或是燒玻璃球），相當難發現；往往是上了路，看到怪異的狀況才會被查到。「海洛因你不會邊打邊開車，但是電子煙，卻是可以邊開車邊抽的。」

李俊宏坦言，不可能有使用電子煙的都高度懷疑，當然公權力也沒有足夠量能做篩查。而吸毒駕車，也很難像酒駕一樣，說「我要吸毒了所以找代駕」。而個案除非出現明顯的成癮徵兆，否則也不容易出現在醫療系統，等於是會有相當的黑數。現在能做的，「就只能發現有危險駕駛就趕快通報處理，行車安全務必要多注意。」

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