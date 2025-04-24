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健康網》「毒駕」撞康橋學生 醫：吸食喪屍煙彈難察覺
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葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕近日彰化發生康橋學校環島自行車隊遭汽車逆向衝撞，造成7名學生輕重傷的意外。肇事駕駛則是因為「毒駕」，吸食新興毒品「依托咪酯」（喪屍煙彈）並開車上路釀禍。桃園療養院副院長李俊宏表示，自從電子煙結合喪屍煙彈後，兩者快速滲透進社區；但是吸食的行為很不明顯，很難察覺，因此有不少毒駕個案是邊開車邊吸的。因為難以事先盤查，只能發現有危險駕駛就趕快通報處理，大家上路時多加小心。
李俊宏在臉書提到，海洛因在使用時，由於帶來的欣快感較強，上路雖然也有危險性，但個案在藥效影響下往往不見得能上路，比較常見的是停在路邊打完，等藥效稍退後再上路，也或者是在家使用，藥效稍退後再出門。
但是依托咪酯則不然，使用後尚不至於出不了門，但手抖、肢體協調性受損、意識狀態受影響，上路就會造成風險。有的個案會說，手沒有力氣握住方向盤或控制油門，也或者是無法專注開車或對齊車道的標線。
李俊宏表示，結合電子菸以後，依托咪酯快速滲透進社會；但又不若其他毒品有明顯的外顯吸食行為（如打針或是燒玻璃球），相當難發現；往往是上了路，看到怪異的狀況才會被查到。「海洛因你不會邊打邊開車，但是電子煙，卻是可以邊開車邊抽的。」
李俊宏坦言，不可能有使用電子煙的都高度懷疑，當然公權力也沒有足夠量能做篩查。而吸毒駕車，也很難像酒駕一樣，說「我要吸毒了所以找代駕」。而個案除非出現明顯的成癮徵兆，否則也不容易出現在醫療系統，等於是會有相當的黑數。現在能做的，「就只能發現有危險駕駛就趕快通報處理，行車安全務必要多注意。」
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