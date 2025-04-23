健康網》康橋重傷學生昏迷指數「3升8」 醫教計算方式

新北市新店康橋國際學校秀岡校區單車環台活動，昨（22）日行經彰化縣時遭1輛逆向行駛的轎車撞擊，造成7名學生輕重傷。（民眾提供）

黃宜靜／核稿編輯

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集氣！ 康橋遭撞命危高中生昏迷指數拉高到8分 仍未脫險

〔健康頻道／綜合報導〕新北市新店康橋國際學校秀岡校區單車環台活動，昨（22）日行經彰化縣時遭1輛逆向行駛轎車撞擊，造成7名學生輕重傷，其中1名顏姓男學生傷勢嚴重，送醫時昏迷指數只剩3，經搶救後，今（24）日昏迷指數進步到8分，仍未脫離險境，將持續積極搶救。醫師說明，昏迷指數是由睜眼、語言和運動3動作評估後的總和分數，昏迷程度越嚴重越低分，7分以下屬昏迷，最低3分表示深度昏迷。

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Q1—什麼是昏迷指數？

國軍桃園總醫院衛教資料說明，格拉斯哥昏迷量表（Glasgow Coma Scale；GCS）是各醫院之醫師及醫療人員和救護車之救護技術員用來統一描述病人清醒程度的標準；是由睜眼、語言和運動三項動作評估後的總和，滿分為15分，表示警醒、機敏、意識清楚。昏迷程度越嚴重者的昏迷指數越低分，小於等於7分表示昏迷，最低為3分表示深度昏迷。

Q2—昏迷指數的評估方式

國軍桃園總醫院表示，昏迷指數評估主要分為3部分，分別為睜眼反應、語言反應、運動反應評估後的總和分數：

●睜眼反應（1-4分）

4分：有人靠近不需叫喚自動張開眼睛。

3分：需呼叫其姓名才能張開眼睛。

2分：需給予痛刺激才能張開眼睛。

1分：對於刺激及痛楚完全無反應。

C：眼睛腫脹無法睜開。

●語言反應（1-5分）

5分：人、時、地、物均能清楚回答。

4分：可應答，但人、時、地不清楚，對話混淆不清。

3分：只能說一些不適當的單字、詞。

2分：只能發出無法分辨的聲音。

1分：無任何反應。

T：氣管插管或氣管切開無法正常發聲。

A：失語症。

●運動反應（1-6分）

6分：可依指令做正確動作。

5分：能除去痛覺刺激原。

4分：對痛刺激肢體呈退縮反應。

3分：對痛刺激肢體呈屈曲反應。

2分：對痛刺激肢體呈伸展反應。

1分：疼痛刺激下無任何反應。

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