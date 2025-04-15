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健康網》今年首例醫源性肉毒桿菌中毒 醫：注射不當恐中毒

2025/04/15 17:57

近日一名女子上網購買美容針，並由賣家到府施打，卻發生呼吸困難等嚴重症狀。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自PhotoAC）

近日一名女子上網購買美容針，並由賣家到府施打，卻發生呼吸困難等嚴重症狀。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自PhotoAC）

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首例重症！熟女疑網購美容針中毒 自掏22.6萬救命

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕衛福部疾管署在15日，公布首例疑似醫源性肉毒桿菌中毒重症個案，為一名女子網購美容針並由賣家到府注射。卻出現吞嚥困難、唾液分泌障礙，呼吸困難等狀況，需使用呼吸器，進入加護病房。最後自掏腰包花22.6萬元購買肉毒桿菌抗毒素救命，現轉至普通病房。

奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金在粉專「Icu醫生陳志金」說明，「肉毒桿菌毒素中毒」大多是因為食用處理或保存不當的醃漬、真空包裝、罐頭食品導致，嚴重的話會造成四肢癱瘓、呼吸衰竭、甚至致命！「醫源性」肉毒桿菌中毒是指因為美容或是醫療用途而「人為注射」肉毒桿菌毒素引起。

陳志金表示，「肉毒桿菌毒素」會造成肌肉無法收縮「使力」，因此會有眼皮張不開、吞嚥困難、手腳無法動、甚至無法呼吸的情況！因此，醫美就利用「肉毒桿菌毒素」可以讓肌肉無法收縮的特性來「除皺」。也就是讓臉皮下的某些肌肉「無法收縮」，皮膚上不會出現皺紋。

陳志金說明，一般醫美使用的劑量，遠低於中毒劑量，因此幾乎不會有中毒情況發生，但是，如果是使用來源不明的肉毒桿菌毒素、注射不當，就有可能發生中毒！國內自2019年以來，目前已經累計有8例「醫源性」肉毒桿菌中毒，本例發生呼吸衰竭，是最嚴重的一例！

陳志金說明，肉毒桿菌「抗毒素」只能避免血液中「游離」的毒素繼續傷害「神經肌肉接合處」，但無法移除已與神經肌肉接合處連結的毒素，因此無法立即緩解症狀，只能避免繼續惡化。病人一般需要經過幾個月的時間，等待已經受損的「神經末梢恢復」後才能逐漸復原。必要時，須進行氣切以維持病人的呼吸功能，等待呼吸肌肉的力氣恢復。

陳志金說明，因為受損的「神經末梢」是會恢復的，所以，醫美的注射不會永久「有效」，每幾個月，就需要再注射一次！有此需要的朋友，一定要找合法、專業的醫療人員進行，以免發生危險！

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