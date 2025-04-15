首例重症！熟女疑網購美容針中毒 自掏22.6萬救命

羅一鈞提醒，民眾在接受肉毒桿菌毒素等醫學美容療程前，應確認為立案登記醫療院所、注射執行者為合格醫事執業登記醫事人員。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今（15）日公布首例疑似醫源性肉毒桿菌中毒重症，為北部40多歲女性網購美容針（肉毒桿菌毒素），並由賣家到府注射，後續出現吞嚥困難、唾液分泌障礙，甚至呼吸困難插管使用呼吸器入住加護病房，為2019年統計疑似病例以來的首例重症，最後自掏腰包花22.6萬元購買肉毒桿菌抗毒素救命，現已轉至普通病房。

疾管署防疫醫師林詠青表示，該名女性3月下旬自網路平台購買肉毒桿菌毒素，並由賣家到府在額頭與臉頰注射，3日後陸續出現吞嚥困難、唾液分泌障礙、眼瞼下垂、肌肉無力及全身倦怠等症狀，就醫又發生呼吸困難插管使用呼吸器入住加護病房。雖然採檢呈陰性，但臨床症狀與流行病學調查符合肉毒桿菌中毒，列為極可能病例。

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疾管署副署長羅一鈞指出，疾管署統計自2019年至今累計8例因醫療美容引發的肉毒桿菌中毒疑似案例，包含2019年2例、2022與2023年各1例、2024年3例、2025年1例。

羅一鈞表示，今日公布個案為唯一重症，也是唯一申請肉毒桿菌抗毒素治療的病例，此類人為因素造成的中毒，必須自費使用，會依照政府採購成本計價，成人劑量需要1瓶，現為22.6萬元，每批價格不一定，過去也曾達到26萬元；目前尚有庫存4人份，預計今年再採購12人份。

羅一鈞指出，此案賣家非藥商卻輸入藥品、非醫事人員卻執行注射行為，涉及違反「藥事法」、「醫師法」等規定，全案已由衛生局蒐集事證並向警方報案，會進行後續調查。

食藥署說明，這些藥品如果是未經核准而擅自輸入的藥品，屬於禁藥，輸入禁藥涉違反藥事法第82條規定，可處10年以下有期徒刑，得併科1億元以下罰金。若明知為禁藥，販賣或意圖販賣而陳列者，涉違反藥事法第83條規定，可處7年以下有期徒刑，得併科5000萬元以下罰金。

醫師法第28條則規定，未取得合法醫師資格，執行醫療業務者，可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科30萬元以上、150萬元以下罰金。

羅一鈞提醒，民眾在接受肉毒桿菌毒素等醫學美容療程前，應確認為立案登記醫療院所、注射執行者為合格醫事執業登記醫事人員、醫師能提供諮詢注射後可能出現副作用或併發症處理，並主動詢問注射製劑成分及是否有藥品許可證字號等資訊，以降低可能潛在的風險。

肉毒桿菌中毒傳染途徑可分為食因型為食用遭肉毒桿菌毒素污染的食物造成，大部分的肉毒桿菌中毒屬此類；嬰兒型經常發生於不足1歲嬰兒，食入肉毒桿菌孢子增殖後產生毒素而引起；創傷型則是傷口深處受到肉毒桿菌孢子污染產生毒素導致中毒，常與藥物濫用有關；其他型包含注射肉毒桿菌毒素如醫學美容等、意外或故意的肉毒桿菌暴露等。

如為注射肉毒桿菌毒素造成的中毒，可能於注射後數小時、數日或數週發病，症狀包括疲倦、視力模糊、瞳孔放大、眼瞼下垂或由上到下肢體無力等神經學症狀，嚴重時可能發展為呼吸無力衰竭，甚至死亡。

疾管署解析醫源性肉毒桿菌中毒。（疾管署提供）

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