健康網》清明連假天氣穩定 醫提醒4點安心掃墓

不少人在清明連假期間，前往納骨堂或墓園掃墓祭祖。（記者陳鳳麗攝）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（４）日是清明連假第二天，而清明連假期間，不少人需返鄉掃墓、祭祖；或是探望家人。交通部高速公路局統計，凌晨0時到5時的平均交通量，是平日平均的1.6倍，且上午7時的車流逐漸增加。

另外天氣部分，中央氣象署指出，今日水氣偏少，各地為多雲到晴的天氣，花東及恆春半島有零星短暫雨，午後新竹以南山區有零星短暫陣雨；清晨輻射冷卻影響，北部及東北低溫14到16度，其他地區約17、18度，感受上還是比較涼一些，白天氣溫則持續回升，西半部高溫26到29度，東半部約22到25度，感受普遍舒適到溫暖，夜晚在北部及宜花低溫約16、17度，中南部及臺東低溫約18至21度。不過有氣象專家指出，近日天氣穩定，然清明連假過後，受到華南雲雨帶與鋒面影響，將連續多日為下雨的天氣。

清明連假第一天，國道1號彰化南下路段又見塞車，時速不到40公里。（記者劉曉欣攝）

林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎在臉書專頁《廖繼鼎醫師 出神入化的癌症治療》呼籲在清明連假期間，記得4項維護安全的細節：

●掃墓防過敏：清明時節容易遇到潮濕、花粉、焚香煙霧，過敏體質的人記得戴口罩、做好防護。

●飲食不過量：祭祖供品豐盛，記得適量吃，避免高油高糖食物影響健康。

●出遊防曬補水：戶外活動別忘了防曬，多喝水，避免中暑。

●行車安全第一：開車族、返鄉人潮多，記得保持專注、避免疲勞駕駛。

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