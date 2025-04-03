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健康網》清明連假開長途別憋尿！ 醫授5招預防：2飲品少喝

2025/04/03 10:35

醫師分享預防憋尿的方法，如控制喝水量、少喝咖啡或茶類等利尿飲品等；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師分享預防憋尿的方法，如控制喝水量、少喝咖啡或茶類等利尿飲品等；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕清明與兒童節連假今（3）日開始，除了到近郊玩樂以外，也有不少人返鄉探親、掃墓。不過，開長途車的人，或是在遊樂園排遊樂設施的家庭們，最崩潰的就是沒地方上廁所，需要長時間憋尿。

恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕臉書專頁發文提供5個預防憋尿的方法，像是控制喝水量、少喝咖啡或茶類等利尿飲品、看到廁所就上、先查好如廁地圖、有尿意立即反應，幫助民眾安心上路。

陳鈺昕表示，憋尿不只是生理與心理上的煎熬，這個看似簡單的動作，其中隱藏著嚴重的風險。他盤點以下6個憋尿對人體的傷害：

憋尿6傷害 嚴重恐不孕

●膀胱破裂：當憋尿時間過長或憋尿時進行劇烈運動，即可能導致膀胱破裂，是屬於憋尿併發症中最嚴重的一種，需立刻手術。

●慢性腎衰竭：憋尿時長過長會讓腎臟血流量減少，導致腎臟功能受損（腎臟衰竭、尿毒症），長期下來會造成腎臟萎縮、需終身洗腎。

●突發性血壓升高：憋尿會刺激交感神經系統，讓血管收縮、血壓升高，而突發性高血壓會導致急性腦血管或心血管梗塞等急症。

●泌尿道感染：憋尿過久會使細菌停留在泌尿系統中，引起細菌繁殖後增加感染風險。

●頻尿、急尿、尿失禁：憋尿會造成膀胱過度擴張，導致肌肉變薄無力，開始出現頻尿、急尿或尿失禁等症狀。

●攝護腺炎與副睪丸炎：男性憋尿使排尿次數過少，細菌會透過尿道進入引發感染，嚴重會經由輸精管倒流至攝護腺或副睪丸，最嚴重恐不孕。

5招預防憋尿

●控制喝水量：依照旅行路程長短判斷要喝多少水量。

●少喝利尿飲品：茶類、咖啡等利尿飲品請少喝。

●看到廁所就去：沒尿意也先去試試，下一次不知道多久能如廁。

●如廁地圖攻略：行前先調查好哪邊有廁所，以備不時之需。

●想尿尿提前講：一有尿意就快告訴身邊的人，好提前作準備。

醫師表示，想預防憋尿，行前可以先查好哪邊有廁所、有尿意也隨時講，讓身邊的人能及時反應；示意圖。（圖取自freepik）

醫師表示，想預防憋尿，行前可以先查好哪邊有廁所、有尿意也隨時講，讓身邊的人能及時反應；示意圖。（圖取自freepik）

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