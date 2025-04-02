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健康網》血尿別慌早檢早安心 醫揭4大常見原因！

2025/04/02 14:06

朱信誠表示，泌尿道感染是血尿的主要原因，發炎會讓尿道或膀胱黏膜滲出血液，還可能伴隨尿急、尿痛、頻尿等症狀；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

朱信誠表示，泌尿道感染是血尿的主要原因，發炎會讓尿道或膀胱黏膜滲出血液，還可能伴隨尿急、尿痛、頻尿等症狀；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

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柯文哲傳血尿》兩種血尿5大常見原因 醫曝就醫時機

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕看到尿液變紅，是不是馬上擔心得了重病？對此，民權精睿泌尿科診所院長朱信誠在臉書專頁「冷靜看診 溫柔守護 泌尿科 朱信誠醫師｜台北中山 男性學 增大 增粗 變硬」發文指出，血尿的4大常見原因，包含感染、結石、腎功能異常、腫瘤，及早就醫治療是第一要務。

感染最常見

朱信誠表示，泌尿道感染是血尿的主要原因，發炎會讓尿道或膀胱黏膜滲出血液，還可能伴隨尿急、尿痛、頻尿等症狀，別因為害羞而拖延就醫。

結石會刮傷

當腎結石在泌尿道移動時，會刮傷黏膜引發血尿，這也是造成腰部劇烈疼痛的主因。如果疼痛持續且血尿頻繁，務必要檢查。

朱信誠說，當腎結石在泌尿道移動時，會刮傷黏膜引發血尿，這也是造成腰部劇烈疼痛的主因；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

朱信誠說，當腎結石在泌尿道移動時，會刮傷黏膜引發血尿，這也是造成腰部劇烈疼痛的主因；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

腎臟功能異常

朱信誠指出，部分腎臟疾病會影響過濾功能，導致血液滲入尿液中。這類狀況需要泌尿科與腎臟科的共同診斷，才能找到最佳治療方式。

腫瘤早發現

膀胱或腎臟腫瘤有時會損傷組織，引發血尿。但別太擔心，只要及早發現，大部分腫瘤都有治療機會。

血尿檢查3步驟

朱信誠說，看到血尿別慌，但也別忽視！早檢查才能早安心。醫師會透過尿液檢查、超音波等工具，找出原因並提供最合適的治療方式。

1. 不要拖延：血尿不是小事，及早就醫，治療效果更好。

2. 生活要顧好：多喝水、均衡飲食、避免憋尿，能有效降低泌尿問題。

3. 按照治療計劃：無論是藥物、飲食調整還是手術，都要依照醫師建議，確保治療效果。

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