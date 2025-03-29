柯文哲傳血尿》兩種血尿5大常見原因 醫曝就醫時機

民眾黨前主席柯文哲驚傳血尿，醫師指出，常見原因有：尿路感染、腎結石、腎臟或膀胱腫瘤、攝護腺問題、運動性血尿。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲驚傳「血尿」，且他的妻子陳佩琪指出，柯文哲持續有血尿症狀，引發社會輿論重視「血尿」。亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任表示，血尿分為肉眼可見血尿或顯微血尿，常見原因有：尿路感染、腎結石、腎臟或膀胱腫瘤、攝護腺問題、運動性血尿。也提醒發現血尿可先觀察1-2天，若問題持續未改善，建議盡快安排檢查。

林軒任在臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」發文分享，這次在新聞上得到的關鍵字是「血尿」和「腎結石」。首先要知道血尿分為尿液顏色變紅、茶色的肉眼可見血尿，以及尿液看起來正常，但在檢查時發現有紅血球，通常是健檢意外發現的顯微血尿。

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5大血尿常見原因

●尿路感染：排尿燒灼感、頻尿、下腹痛，最常見的原因。

●腎結石：腰側劇痛、血尿，甚至疼到無法站立。

●腎臟或膀胱腫瘤：早期可能沒有症狀，血尿是警訊。

●攝護腺問題：男性攝護腺肥大或發炎，也可能引起血尿。

●運動性血尿：劇烈運動後發生，但通常休息後可改善。

林軒任表示，當發現有血尿時，建議可先觀察1-2天，多喝水並避免憋尿、穿著過緊的衣褲，若血尿顏色逐漸轉淡，就不需要過於擔心。但如果血尿問題仍持續，建議盡快安排檢查。

預防血尿4招

●增加水分攝取：每日喝水超過2000c.c.，幫助排除尿液中的毒素和結石。

●避免憋尿：憋尿容易導致膀胱與尿道感染促使血尿發生。

●均衡飲食：攝取足夠蔬果，避免攝取過高鈣質導致結石形成。

●注意衛生：勤換內褲，保持尿道和生殖器清潔，避免細菌感染。

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