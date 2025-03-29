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健康網》花粉恐害你口臭 日醫：預防口臭很簡單

2025/03/29 18:20

春季花粉增加，「口臭危機」也上升。（圖取自PhotoAC）

春季花粉增加，「口臭危機」也上升。（圖取自PhotoAC）

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健康網》口臭流血恐牙周病 醫點高風險族群 孕婦、糖友上榜

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日本的櫻花季到來，不少日本人與台灣人皆很興奮地想要賞櫻，然花粉造成的可不只是過敏症狀，例如流鼻水或眼睛泛紅流淚，甚至可能造成口臭！因為過敏造成流鼻水時需要用口呼吸，然這會造成口乾，如此一來細菌容易孳生，就會口臭。

隨著花粉變多，「口臭危機」也跟著來。日媒《FNN》引用談話性節目內容提到，日本在春季空氣較為乾燥，加上花粉刺激，可能導致鼻子不通，需要用口呼吸。口乾時，口內會產生唾液，而唾液可能引發口腔細菌繁殖。

牙醫照山裕子說明，口乾時特別容易口臭，因為細菌繁殖時會出現特殊氣味。過去大家多認為口臭是因蛀牙、牙周病等牙齒疾病引起，然唾液不足，牙縫中藏有食物殘渣也是可能原因。照山裕子表示，不少病患有令人不適的可怕口臭，這些口臭多是牙周病引起。

另外，年長者口腔老化，咀嚼能力下降，口腔周圍肌肉鬆弛，使人容易發生口乾。口乾使細菌更容易生長，引發口臭。基本上口乾的人除了感到口渴以外，也可能會發現牙齒易沾到口紅，牙齒變色。

若要檢查自己有沒有口臭，可拿一個小塑膠袋，吹氣到裡面，並緊緊密封。為了確保嗅覺正確，需在30秒後再聞看看。另一方法則是檢查在舌頭表面的舌苔，若舌頭表面泛白，表示舌苔過多，可能引發口臭。

最後是有關預防口臭的建議方法。照山裕子提醒首要之務為清楚口腔中的殘渣與牙菌斑，用餐後應先漱口。建議可先嘗試漱口：先將30c.c.的水送入口中，用力漱口7秒鐘且須發出聲音，吐出後將相同量的水漱口，且須微微仰頭。若有嚼食口香糖之習慣，則一天可嚼2顆。

飲食方面，可多吃酸味食物刺激唾液分泌，例如酸梅；或多吃富含纖維質的食物、例如芹菜、紅蘿蔔、牛蒡等。「有嚼勁的食物可在咀嚼時促進唾液分泌；同時纖維有助於潔牙，多吃蔬菜有益無害。」

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