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健康網》口臭流血恐牙周病 醫點高風險族群 孕婦、糖友上榜

2025/03/05 17:26

牙醫師提醒，牙周病不是只有牙齦紅腫，若牙齦發炎不處理，使細菌擴散到血液，恐增加心血管疾病風險；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

牙醫師提醒，牙周病不是只有牙齦紅腫，若牙齦發炎不處理，使細菌擴散到血液，恐增加心血管疾病風險；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕刷牙流血不是火氣大，而是牙齒發出的警訊！牙醫師歐凱捷指出，牙齦經常紅腫、流血、口臭，甚至是牙齒變得鬆動或敏感，就可能是牙周病，牙周病不只是口腔問題，長期不處理，還可能增加心血管疾病風險，因此建議做好健康護牙習慣，並點名7族群要注意，包括：菸檳不離手、常喝酒、有牙周病家族史、糖尿病患者、孕婦、免疫力較差或口腔清潔不當者。

歐凱捷於臉書粉專「歐凱捷 Dr.Ou 牙醫Club」發文指出，牙周病不是老年人的專利，只要牙齦經常紅腫、流血、口臭，甚至牙齒變得鬆動或敏感，就可能罹患牙周病，因此整理出7大高風險族群：

●長期抽菸、吃檳榔：尼古丁與檳榔會破壞牙齦組織，導致牙周病加速惡化

●經常喝酒：酒精會降低免疫力，讓牙周細菌更容易滋生。

●有牙周病家族史：若家族成員曾罹患嚴重牙周病，罹病風險比一般人更高。

牙醫師表示，糖尿病患者血糖控制不佳，會影響牙周組織修復能力，加速牙齦發炎與骨質流失；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

牙醫師表示，糖尿病患者血糖控制不佳，會影響牙周組織修復能力，加速牙齦發炎與骨質流失；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

●糖尿病患者：血糖控制不佳，會影響牙周組織修復能力，加速牙齦發炎與骨質流失。

●懷孕女性：懷孕期間荷爾蒙變化，可能導致妊娠性牙齦炎，增加牙周病風險。

●免疫力較差者：免疫系統低下，使牙周細菌更容易入侵。

●口腔清潔不當：刷牙方式錯誤、忽略使用牙線，都可能讓牙菌斑長期堆積，引發牙周問題。

牙周病影響牙健康 還可能傷「心」

歐凱捷提醒，牙周病不是只有牙齦紅腫，若牙齦發炎不處理，使細菌擴散到血液，增加心血管疾病風險；此外，牙周病與糖尿病互相影響，也會讓病情更難控制。

如何預防牙周病？歐凱捷建議，應每天正確刷牙及使用牙線，每半年定期洗牙，清除牙結石。日常應戒菸、少喝酒，降低發炎機率；糖尿病患者應控制血糖，降低併發風險，若發現牙齦異常，建議立即找牙醫檢查。

牙醫師建議，每天正確刷牙及使用牙線，並於每半年定期洗牙，清除牙結石，遠離牙周病；圖為情境照。（圖取自freepik）

牙醫師建議，每天正確刷牙及使用牙線，並於每半年定期洗牙，清除牙結石，遠離牙周病；圖為情境照。（圖取自freepik）

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