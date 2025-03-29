健康網》羅志祥母親罹患阿茲海默症 突道歉：請不要介意

羅志祥近日說明母親罹患阿茲海默症，並請大眾若遇見她可以多聊天，然若感到異樣請勿見怪。（資料照，記者胡舜翔攝）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕藝人「小豬」羅志祥在28日突然道歉，指出自己的母親有阿茲海默症。羅志祥表示，不少親友發現媽媽狀況不佳，「並說你覺得哪裡怪怪的請不要介意，因為我媽媽是阿茲海默症患者。」經紀人則回應，其實很多年了，現在羅志祥時常陪伴並且與她一同就醫。

羅志祥透露媽媽近年身體出狀況。（翻攝自臉書）

台北市衛生局衛教資料表示，失智症是一個進行性退化的疾病，從輕度時期的輕微症狀，逐漸進入中度、重度、末期症狀，疾病退化的時間不一定，有個別差異。瞭解疾病的病程與症狀，可以幫助患者、家屬預做準備，以因應疾病帶來的生活變化。失智症可分為3大類型：退化性失智症、血管性失智症、或其他原因之失智症。其中阿茲海默症為退化性失智症的一環。

台北市衛生局說明，阿茲海默症為大腦神經細胞退化所造成的失智症，通常以大腦皮層為主。早期病徵以記憶力衰退最明顯，像是對時間、地點和人物的辨認出現困難，合併有認知功能、行為或性格的改變。病患腦部神經細胞會受到破壞，造成大腦逐步緩慢的退化，且退化的歷程是不能回復的，腦部病理學上可發現腦部有異常老年斑和神經纖維糾結。

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