健康網》衛福、環境部偕立委 考察林口長庚「淨零醫療」 成效

衛福部長邱泰源（右1）、環境部長彭啟明（右2）偕同立法院社會福利及衛生環境委員會，至林口長庚醫院考察。（立法院提供）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕立法院社會福利及衛生環境委員會於3月31日由立法委員王正旭帶隊，偕同林月琴、陳昭姿、廖偉翔、陳菁徽，以及環境部長彭啟明和衛福部長邱泰源，率領同仁蒞臨林口長庚醫院，共同考察「淨零醫療」實施成效。

由長庚醫療財團法人決策委員會主任委員程文俊、林口長庚醫院院長陳建宗、長庚行政中心總執行長潘延健等接待。程文俊表示，長庚醫院近3年除了在「能源管理」、「水資源管理」及「綠建築」3大面向持續精進外，更一步在綠色能源應用與降低溫室氣體排放強度等層面努力投入，致力淨零醫療的逐步實踐。

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考察人員除聽取長庚醫療體系自主開發節能創新項目，以及林口長庚既有的節能推動項目，了解醫院在節能方面所做的努力與貢獻外，也進一步針對醫院的廢棄物減量及經濟回收再利用措施。例如廢玻璃藥瓶從焚化改為回收再利用等，相關管理創新作法與成效給予肯定。

同時，對於長庚醫院透過定期空氣品質檢測、改善空調設備，並使用高效能的空氣過濾設備，維護良好的室內空氣品質，以提供病人及工作人員良好的就醫和工作環境，給予高度肯定。

全體人員前往林口長庚實驗動物中心實地考察，此實驗動物中心建置有亞洲第一套隧道式自動化清洗整合系統及智慧型開刀房，為全換氣空間，包括溫度、濕度、房室壓差、光照週期等全部為智慧系統控制，並於2023年榮獲NHQA國家醫療品質獎環境管理領域ESG特別獎，委員參訪後亦對中心的智慧環境管理高度讚賞。

在討論會中，環境部及衛福部兩位部長皆對林口長庚在節能減碳及環境管理的自主積極投入與表現予以肯定，並表達環境部及衛福部亦攜手成立醫院碳盤查及減碳輔導團，協助醫院進行碳足跡管理；且與經濟部合作，推動高用電醫院節能診斷，透過ESCO模式改善能源效率，實現實質減碳效益。

環境部表示，將持續推動綠色醫療7大策略，從醫療廢棄物減量與資源化、室內空氣品質提升、廢水管理等方面，期攜手醫療體系打造低碳永續的醫療環境，致力淨零醫療、環境永續。

衛福部、環境部偕同立法院社會福利及衛生環境委員會，至林口長庚醫院考察。（立法院提供）

衛福部長邱泰源（左2）偕同立法院社會福利及衛生環境委員會，至林口長庚醫院考察。（立法院提供）

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