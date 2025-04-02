澎湖男路倒 駐地醫療直昇機拂曉後送搶命

澎湖駐地醫療直昇機凌天航空拂曉執行任務，多數民眾還在睡夢中。（凌天航空提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖七美離島今（2）日凌晨，傳出1名63歲男子路倒，經民眾發現後撥打119求援，由七美消防隊救護車將病患送入七美鄉衛生所救治，由於男子在送醫過程中曾有嘔吐情形，經七美衛生所醫生初步判定為疑似腸胃道出血，緊急申請澎湖駐地醫療直昇機後送。

由於男子在救護車上、進入衛生所時，都分別出現嘔吐情形，七美衛生所醫生就嘔吐物的顏色，初步判定為疑似腸胃道出血，由七美鄉衛生所向衛福部空審中心申請直昇機緊急醫療後送，經空審中心核准後，由澎湖駐地醫療直昇機凌天航空執行任務起飛。

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澎湖縣駐地醫療直昇機凌天航空，在接獲衛福部空審中心下令後，於今日上午6時10分澎湖機場起飛、6時26分七美機場落地接駁病患、6時34分七美機場起飛、7時08分高雄落地、7時32分到達高雄長庚醫院，整個執行過程拂曉展開，大多數民眾仍在睡夢之中，但搶救人命卻是刻不容緩。

凌天航空直昇機轉診服務中心主任陳萬昇表示，該名病患飛航過程需持續注意嘔吐情形，並對嘔吐物的顏色、嘔吐量進行記錄，並要防止嘔吐物阻塞氣管，以便後續高雄端接收醫院進行評估，並在飛航過程中，使用航空用生理監視器等儀器，持續監控病患生命徵象，返航後還要對機艙清洗消毒，去除嘔吐物異味，雖然過程辛苦，但後送民眾的安危，才是直昇機救護人員掛念的重點。

澎湖醫療直昇機凌天航空，二日拂曉出擊前往七美後送路倒民眾。（凌天航空提供）

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