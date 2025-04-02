自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 外傷

澎湖男路倒 駐地醫療直昇機拂曉後送搶命

2025/04/02 10:03

澎湖駐地醫療直昇機凌天航空拂曉執行任務，多數民眾還在睡夢中。（凌天航空提供）

澎湖駐地醫療直昇機凌天航空拂曉執行任務，多數民眾還在睡夢中。（凌天航空提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖七美離島今（2）日凌晨，傳出1名63歲男子路倒，經民眾發現後撥打119求援，由七美消防隊救護車將病患送入七美鄉衛生所救治，由於男子在送醫過程中曾有嘔吐情形，經七美衛生所醫生初步判定為疑似腸胃道出血，緊急申請澎湖駐地醫療直昇機後送。

由於男子在救護車上、進入衛生所時，都分別出現嘔吐情形，七美衛生所醫生就嘔吐物的顏色，初步判定為疑似腸胃道出血，由七美鄉衛生所向衛福部空審中心申請直昇機緊急醫療後送，經空審中心核准後，由澎湖駐地醫療直昇機凌天航空執行任務起飛。

澎湖縣駐地醫療直昇機凌天航空，在接獲衛福部空審中心下令後，於今日上午6時10分澎湖機場起飛、6時26分七美機場落地接駁病患、6時34分七美機場起飛、7時08分高雄落地、7時32分到達高雄長庚醫院，整個執行過程拂曉展開，大多數民眾仍在睡夢之中，但搶救人命卻是刻不容緩。

凌天航空直昇機轉診服務中心主任陳萬昇表示，該名病患飛航過程需持續注意嘔吐情形，並對嘔吐物的顏色、嘔吐量進行記錄，並要防止嘔吐物阻塞氣管，以便後續高雄端接收醫院進行評估，並在飛航過程中，使用航空用生理監視器等儀器，持續監控病患生命徵象，返航後還要對機艙清洗消毒，去除嘔吐物異味，雖然過程辛苦，但後送民眾的安危，才是直昇機救護人員掛念的重點。

澎湖醫療直昇機凌天航空，二日拂曉出擊前往七美後送路倒民眾。（凌天航空提供）

澎湖醫療直昇機凌天航空，二日拂曉出擊前往七美後送路倒民眾。（凌天航空提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中